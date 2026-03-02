香腸配1藥品「乳酪效應」血壓恐暴衝

香腸、臘肉、培根等煙燻肉品富含「酪胺」，若與若與MAO抑制劑併用，恐產生「乳酪效應」，引發血壓急遽升高。(圖／123RF)

餐桌上常出現香腸、臘肉、培根等煙燻肉品，開業精神科醫師楊聰財說，正在服用特定藥物的民眾要格外留意，這些經醃製、發酵、熟成的食品富含「酪胺」，若與具有抑制單胺氧化酶（MAO）作用的藥物併用，恐產生「乳酪效應」，引發血壓急遽升高，嚴重時甚至造成中風 或心肌梗塞。

楊聰財說，香腸、臘肉、培根在製作過程中，蛋白質會被分解產生大量酪胺，食物放得愈久、發酵愈完全，酪胺含量通常也愈高。起司、乳酪、優格、紅酒、啤酒、泡菜、味噌、醬油、酵母製品，甚至香蕉、酪梨與雞肝等食物，也屬高酪胺食物。

楊聰財說，一般人的腸道與肝臟中的「單胺氧化酶」會將酪胺迅速分解，不致進入血液循環。如果患者正在服用抑制MAO活性的藥物，酪胺無法被正常代謝，便可能大量進入血液，刺激交感神經系統，使腎上腺素與正腎上腺素釋放增加，導致血壓突然飆升、心跳加快、劇烈頭痛、胸悶胸痛、噁心嘔吐、流鼻血、視力模糊，若血壓在短時間內急遽上升，恐引發高血壓 危象，危及生命。

常見抑制MAO的藥物，如部分抗憂鬱藥，像Moclobemide及傳統MAO抑制劑；巴金森氏症治療藥物，如Selegiline、Rasagiline；抗生素Linezolid及Isoniazid，以及部分癌症 治療藥物如Procarbazine等。此外，含有擬交感神經刺激成分的藥物，如pseudoephedrine的止鼻塞或感冒藥，若與MAO抑制劑併用，也可能使血壓升高風險加倍。

楊聰財說，使用這類藥物時，不至於「完全禁止」吃香腸臘肉，而是要控制吃進去的量，偶爾品嚐風險相對較低，若一次大量攝取，風險就會顯著增加。也應避免吃長時間熟成或發酵食品，並選擇新鮮現做的食物，避免食用放置過久的剩菜。他提醒，即使已停用MAO抑制類藥物，也應持續限制高酪胺飲食至少兩周，因為酵素活性恢復需要時間。憂鬱症患者、巴金森氏症患者、癌症治療中或住院使用Linezolid的族群更需提高警覺，乳酪效應雖然發生率不高，但後果可能相當嚴重。