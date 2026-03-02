我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美以聯手攻伊 中國學者：美國欲掌控全球能源命脈

千人斬成人影星「大戰400人」懷孕了 將靠一招找生父

香腸配1藥品「乳酪效應」血壓恐暴衝

記者陳雨鑫
聽新聞
test
0:00 /0:00
香腸、臘肉、培根等煙燻肉品富含「酪胺」，若與若與MAO抑制劑併用，恐產生「乳酪效應」，引發血壓急遽升高。(圖／123RF)
香腸、臘肉、培根等煙燻肉品富含「酪胺」，若與若與MAO抑制劑併用，恐產生「乳酪效應」，引發血壓急遽升高。(圖／123RF)

餐桌上常出現香腸、臘肉、培根等煙燻肉品，開業精神科醫師楊聰財說，正在服用特定藥物的民眾要格外留意，這些經醃製、發酵、熟成的食品富含「酪胺」，若與具有抑制單胺氧化酶（MAO）作用的藥物併用，恐產生「乳酪效應」，引發血壓急遽升高，嚴重時甚至造成中風或心肌梗塞。

楊聰財說，香腸、臘肉、培根在製作過程中，蛋白質會被分解產生大量酪胺，食物放得愈久、發酵愈完全，酪胺含量通常也愈高。起司、乳酪、優格、紅酒、啤酒、泡菜、味噌、醬油、酵母製品，甚至香蕉、酪梨與雞肝等食物，也屬高酪胺食物。

楊聰財說，一般人的腸道與肝臟中的「單胺氧化酶」會將酪胺迅速分解，不致進入血液循環。如果患者正在服用抑制MAO活性的藥物，酪胺無法被正常代謝，便可能大量進入血液，刺激交感神經系統，使腎上腺素與正腎上腺素釋放增加，導致血壓突然飆升、心跳加快、劇烈頭痛、胸悶胸痛、噁心嘔吐、流鼻血、視力模糊，若血壓在短時間內急遽上升，恐引發高血壓危象，危及生命。

常見抑制MAO的藥物，如部分抗憂鬱藥，像Moclobemide及傳統MAO抑制劑；巴金森氏症治療藥物，如Selegiline、Rasagiline；抗生素Linezolid及Isoniazid，以及部分癌症治療藥物如Procarbazine等。此外，含有擬交感神經刺激成分的藥物，如pseudoephedrine的止鼻塞或感冒藥，若與MAO抑制劑併用，也可能使血壓升高風險加倍。

楊聰財說，使用這類藥物時，不至於「完全禁止」吃香腸臘肉，而是要控制吃進去的量，偶爾品嚐風險相對較低，若一次大量攝取，風險就會顯著增加。也應避免吃長時間熟成或發酵食品，並選擇新鮮現做的食物，避免食用放置過久的剩菜。他提醒，即使已停用MAO抑制類藥物，也應持續限制高酪胺飲食至少兩周，因為酵素活性恢復需要時間。憂鬱症患者、巴金森氏症患者、癌症治療中或住院使用Linezolid的族群更需提高警覺，乳酪效應雖然發生率不高，但後果可能相當嚴重。

世報陪您半世紀

癌症 高血壓 中風

上一則

刷了幾十年才發現白刷 牙醫點名3大刷牙誤區

延伸閱讀

香腸配這藥品恐產生致命「乳酪效應」 血壓暴衝引中風、心肌梗塞

香腸配這藥品恐產生致命「乳酪效應」 血壓暴衝引中風、心肌梗塞
開工就想辭職？科技男心悸失眠 醫授5招告別收假症候群

開工就想辭職？科技男心悸失眠 醫授5招告別收假症候群
春節瘋狂追劇 精神醫師示警開工恐出現「追劇失落症候群」

春節瘋狂追劇 精神醫師示警開工恐出現「追劇失落症候群」
一確診高血壓就吃藥？醫揭標準存誤區 藥效過強傷身

一確診高血壓就吃藥？醫揭標準存誤區 藥效過強傷身

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

中年也來得及 哈佛30年研究：原來長壽的人都這樣吃

2026-02-25 13:56
美國1名網紅護理師透露，很多病患在人生盡頭時反而態度平靜，拜託護理師轉達「幫我告訴家人我愛他們」、「我知道我快要死了」等語，當下其實生命跡象穩定，卻沒過多久便嚥下最後一口氣。示意圖。（AI生成）

臨終病人即將生命盡頭竟有預兆？ 醫師曝最常講這些話

2026-02-22 18:35
營養師點名脂肪最怕9種食物，藍莓、番茄都入列。示意圖。（取材自pexels.com@www.kaboompics.com）

營養師曝脂肪最怕9種食物 薑黃、番茄都入列

2026-02-28 17:36
不少台灣旅客到日本旅遊時都會有同樣疑問：明明拉麵、丼飯、壽司樣樣都是澱粉主食，為何街頭上卻少見明顯過重身形？示意圖。 (歐新社)

日本是碳水大國為何日人吃不胖？ 網揭與台灣4大生活差異

2026-02-26 19:17
水煮蛋。（圖／123RF）

水煮或煎炒 怎麼吃雞蛋最健康？3種常見迷思

2026-02-23 01:00
長者骨折常被視為「意外事件」，但背後多因「骨質疏鬆」這個隱形推手所致；示意圖。（123RF）

長者骨折不只是意外 背後恐藏隱形推手 手腕、脊椎與髖部尤其要注意

2026-02-26 04:41

超人氣

更多 >
伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威

伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威
河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯
中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果

中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果
中央司令部：3名美軍在對伊朗軍事行動中喪生

中央司令部：3名美軍在對伊朗軍事行動中喪生
德州槍嫌上衣寫「阿拉的財產」曾多次被捕 朝恐襲偵辦

德州槍嫌上衣寫「阿拉的財產」曾多次被捕 朝恐襲偵辦