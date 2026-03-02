打冷顫熱量流失 恐誘發心肌梗塞

24節氣中的「雨水」，讓很多人感到寒冷。本報資料照片

24節氣中的「雨水」報到，很多人一早都被冷醒，入夜後氣溫也稍微降低，許多人感覺身體突然發抖、打冷顫，明顯感受氣溫變化。台灣台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文說，夜晚氣溫降低，如果突然有陣風吹過來，很多人就會發抖、打冷顫，就是身體熱量被帶走的警訊，如果又有冷風一吹、下點小雨，將帶走更多熱能，恐誘發心肌梗塞、腦中風 ，務必提高警覺。

為何常在夜裡感覺身體寒冷，林謂文解釋，白天時，身體處在活動狀態，此時燃燒脂肪、血壓上升、代謝速度快、精神較佳，因此體溫稍高一些，感覺沒那麼冷；但晚上活動力下降，且多保持在休息狀態，代謝速度隨之降低，體溫也會降低一些，若晚上氣溫偏低，特別是半夜至清晨又有輻射冷卻效應影響，就會覺得特別冷。

林謂文說，人體體感溫度受氣溫、濕度及風速影響，若在低溫、潮濕、風速大的環境下，自律神經會讓血管收縮，保留住身體熱能。此時，應注意身體保暖，尤其是在室內，一般民眾往往忽略保暖，增加病毒感染風險，甚至寒冷環境使血壓飆高，增加心肌梗塞、腦中風風險，建議保暖時應使用圍巾、帽子，而發抖、打冷顫為「現在真的冷了」的警訊，一定要多加留意。

至於冬季也常見上呼吸道感染、腸胃炎等症狀，林謂文提醒，氣溫降低時，年長者也容易引起肺炎、慢性阻塞性肺病等，年節外出走春，針對高齡、三高 、心腦疾病等患者需多加注意，一旦身體不適應盡速就醫。