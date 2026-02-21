我的頻道

超NG行為 吃止痛藥又喝感冒熱飲 專家：恐引急性肝衰竭

記者陳雨鑫／台北即時報導
止痛藥最常見的風險來自「重複用藥」，止痛藥的主成分「乙醯胺酚」若過量，可能造成肝臟負擔，嚴重甚至引發急性肝損傷。（本報資料照片）
止痛藥最常見的風險來自「重複用藥」，止痛藥的主成分「乙醯胺酚」若過量,可能造成肝臟負擔,嚴重甚至引發急性肝損傷。（本報資料照片）

春節連假親友團聚、飲食豐盛，卻也成了不少人身體不適的高峰期。頭痛、牙痛、肌肉痠痛一來，許多人順手吞顆止痛藥，甚至直接拿親友「剩下的藥」應急，卻可能在無意間埋下健康風險。台灣衛福部食藥署提醒，止痛藥若使用不當，輕則傷肝傷胃，重則引起急性肝損傷。

止痛藥最常見的風險來自「重複用藥」，不少民眾平時因頭痛或慢性疼痛，會服用含乙醯胺酚成分的止痛藥。一旦感冒發燒，又會同時喝沖泡式感冒熱飲或退燒藥，卻沒注意這些藥品往往含有「相同成分」，導致短時間內攝取劑量超標，成人一天最高劑量為4000亳克，市售止痛藥一顆約含有500毫克乙醯胺酚、綜合感冒藥內一顆也約含有100毫克到500毫克不等的乙醯胺酚。乙醯胺酚若過量，可能造成肝臟負擔，嚴重甚至引發急性肝損傷。

食藥署提醒止痛藥雖是常見成藥，但並非吃愈多效果愈好，每日安全上限一定要特別留意。此外，部分民眾對特定止痛藥成分過敏，卻因未諮詢專業人員，自行更換類似藥物，反而誘發皮疹、呼吸困難等過敏反應，嚴重時甚至可能休克。

食藥署呼籲，年節身體不適時，應先向醫師或藥師諮詢，清楚說明自己正在服用的藥品與過敏史，用藥前也要詳讀藥袋標示與仿單，確認成分是否重複，切勿自行加量或混搭服用。

春節

上一則

揪眾喝酒變頻繁獨飲 醫師提醒注意心理狀況

退休怕錢不夠花？世報今辦講座專家教規畫

專家：想加油 周日最實惠

ACoM：疫苗信任危機升高 專家籲理性判斷

疲勞想吃甜 這樣吃碳水更健康又不怕發胖

