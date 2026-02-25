別輕忽換牙 當心「逆向生長」多生牙

我的頻道

萬于甄
醫師提醒，孩子門牙長歪、遲遲長不出來，有可能是「多生牙」作祟，若未及時處理，恐影響恆牙萌發與齒列發育；示意圖。(圖／123RF)
醫師提醒，孩子門牙長歪、遲遲長不出來，有可能是「多生牙」作祟，若未及時處理，恐影響恆牙萌發與齒列發育；示意圖。(圖／123RF)

孩子門牙長歪、遲遲長不出來，原因可能不只是換牙慢，還可能是「多生牙」作祟。醫師彭緯綸提醒，台灣兒童多生牙盛行率高於歐美，若未及時處理，恐影響恆牙萌發與齒列發育。

一名5歲4個月的小琳（化名）在他院牙科檢查時，發現口內疑似有多生牙，轉診至台灣奇美醫院兒童牙科醫師彭緯綸門診，經口腔檢查發現，小琳除有多顆嚴重蛀牙外，還有2顆多生牙分別為1顆正向與1顆逆向生長。

彭緯綸在與家屬詳細討論後，考量小琳年齡小、齲齒範圍大以及治療配合度等因素，最終決定以全身麻醉方式，拔除2顆嚴重蛀牙的乳門齒以及2顆多生牙，術後恢復良好，兩周順利拆線，定期回診追蹤。

彭緯綸表示，奇美醫院曾經初診462名兒童中，就有100人因「多生牙」前來就醫，求診比例僅次於蛀牙，顯示此一問題在臨床上並不少見；多生牙又稱「贅生齒」，是指不屬於正常乳牙或恆牙齒列的額外牙齒，最常見發生在上顎正中門牙區，台灣多生牙盛行率約2.6%，其中98%出現在上顎，男童發生率更是女童的2至3倍，家長在孩子換牙期需特別留意。

他說，多生牙若未妥善處理，可能成為恆牙萌發的「路障」，導致門牙歪斜、阻生、門牙縫隙過大，甚至引發含牙囊腫或鄰牙牙根吸收，影響牙齒壽命，多數情況建議拔除，但介入時機須依影像檢查與個別狀況評估，必要時也會考慮在全身麻醉下進行治療。

彭緯綸呼籲，家長應及早為孩子建立「口腔親善之家」概念，最遲1歲前開始看牙、每半年定期追蹤，透過預防導向照護，及早發現換牙與齒列異常，減少孩子未來承受複雜治療的風險。

