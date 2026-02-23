我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

汽車裡最不實用的東西？一票網友點名1配備：開車易分心

紐約一片白茫茫 交通斷了…殘障人士心急「該怎去工作」

吃喉糖能防感冒？糖分奪走水分讓喉嚨更乾燥難受

元氣網
吃喉糖需先了解差異與正確使用方式，避免越含越傷身。示意圖。（圖／123RF）
吃喉糖需先了解差異與正確使用方式，避免越含越傷身。示意圖。（圖／123RF）

冬季感冒與流感加劇，許多人會靠喉糖來防護，不過這個看似常見的作法不但保護不了，反而可能破壞喉嚨的防禦力、讓喉嚨變得更乾燥。耳鼻喉科專科醫師內尾紀彥揭露，冬季感染預防其實暗藏不少陷阱，只要方法用錯，不僅無效，還可能適得其反。

很多人明明是為了喉嚨好才含喉糖，為什麼反而會惡化？內尾醫師解釋，關鍵在於糖分會奪走喉嚨水分，讓唾液變得黏稠。

內尾說：「原理就像在蛞蝓身上灑鹽一樣。高濃度糖分接觸喉嚨細胞時，會產生吸走水分的作用力(滲透壓)，使細胞水分被抽乾，導致乾燥脫水。」當水分被奪走，原本清爽的唾液會變得「黏黏的」，這正是造成喉嚨刺癢、不適感加重的原因。

內尾指出，問題不在於喉糖「含糖百分比多少」，而是在於「不間斷地一直含」。只要口中長時間都有喉糖，喉嚨就得不到休息，持續承受脫水傷害。即使是無糖喉糖，也只能視為「短暫的滋潤」，不宜整天含著不放。

也曾出現有人以為對身體好，一天含掉一整包喉糖，結果反而咳嗽不停，甚至引發蛀牙或血糖急速上升的案例。因此，「不要一直含喉糖，讓喉嚨休息」才是正確觀念。

除了喉糖，冬季保養另一個常被忽略的重點是「時機」。許多人等到喉嚨痛了才開始保養，但內尾直言，那時往往已經太晚。

喉嚨保濕 才能感染預防

內尾指出：「必須在還沒出現不適、身體狀況良好時就開始保養，否則預防效果會大幅下降。很多人一聽到喉嚨保濕，就只想到緩解疼痛，其實它對提升感染預防效果也非常重要。」

他將感染防護比喻為「居家防盜」，並建議以下三道防線同時進行，才能形成最強守備。

1、門口(漱口、洗手、口罩)：不讓病毒進入或減少病毒進入量

2、玄關鑰匙(喉嚨保濕)：避免病毒深入黏膜(乾燥時鑰匙形同開啟)，維持排除病毒的功能

3、保全(免疫力)：作息規律、充足睡眠、均衡飲食，即使病毒入侵，也能迎戰取勝

尤其在冬天，將第2項「喉嚨保濕」與第3項「免疫力」結合，能大幅提升防護等級。

細小纖毛 可將病毒排體外

內尾表示關鍵在於「保護喉嚨的纖毛，並提早開始」。喉嚨內的細小毛狀結構纖毛，負責把病毒等異物排出體外。但纖毛非常怕乾燥，保濕的目的就是讓它們維持良好活動狀態。

理想狀況下，從空氣開始變乾的11月左右就該啟動保濕對策。不過，即使現在才開始也不嫌晚，就算沒有喉嚨痛，也應該著手進行。

內尾表示：「一旦陷入『喉嚨乾燥惡性循環』，纖毛因乾燥而動得不順，進而引發發炎，又讓活動力更差，形成惡性循環。因此，必須在進入這個狀態前，提前補充水分、進行保濕，也可以使用生理食鹽水的攜帶型霧化器或加濕器。」

世報陪您半世紀

免疫力 血糖 流感

上一則

鼻胃管在胃裡打結「別硬拔」 醫師這樣做順利恢復進食

延伸閱讀

冬奧╱萬米稱雄 伊萊克斬獲捷克男子速滑冬奧首金

冬奧╱萬米稱雄 伊萊克斬獲捷克男子速滑冬奧首金
冬天老是鼻塞、眼睛癢 可能這一因素作祟

冬天老是鼻塞、眼睛癢 可能這一因素作祟
冬季呼吸道病激增 久咳超過2周 輕忽恐變奪命重症

冬季呼吸道病激增 久咳超過2周 輕忽恐變奪命重症
無症狀糖尿病倍增 建議定期驗血

無症狀糖尿病倍增 建議定期驗血

熱門新聞

網友分享居家運動招式。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

瘦肚子不靠卷腹 健身教練曝5個居家運動「每天20分鐘」

2026-02-16 22:05
網友示範三個徒手動作，能幫助在家快速運動「耗糖」。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yan Krukau）

「想耗糖燃脂」必學3招 徒手動作各做100下能瘦

2026-02-15 20:05
示意圖。（取自123RF）

55歲養生男日跑5公里不菸酒少鹽 1習慣血管像「鏽水」

2026-02-16 14:00
美國1名網紅護理師透露，很多病患在人生盡頭時反而態度平靜，拜託護理師轉達「幫我告訴家人我愛他們」、「我知道我快要死了」等語，當下其實生命跡象穩定，卻沒過多久便嚥下最後一口氣。示意圖。（AI生成）

臨終病人即將生命盡頭竟有預兆？ 醫師曝最常講這些話

2026-02-22 18:35
對骨密度已經流失的長者而言，一次跌倒，可能不是擦傷，而是改變人生的髖關節骨折。示意圖。（圖／123RF）

🎙️冬季最危險的不是流感 而是這一摔

2026-02-17 09:35
卜蜂董事長鄭武樾（圖）每週都會固定到健身房做重訓，維持肌肉量。(中央社)

台企業家鄭武樾90歲養生有道 天天健走萬步、重訓不間斷

2026-02-18 20:46

超人氣

更多 >
最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮
谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她

谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她
國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關
63歲傅娟升格當外婆 全家福高清照難得曝光

63歲傅娟升格當外婆 全家福高清照難得曝光
暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行