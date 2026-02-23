吃喉糖能防感冒？糖分奪走水分讓喉嚨更乾燥難受

吃喉糖需先了解差異與正確使用方式，避免越含越傷身。示意圖。（圖／123RF）

冬季感冒與流感 加劇，許多人會靠喉糖來防護，不過這個看似常見的作法不但保護不了，反而可能破壞喉嚨的防禦力、讓喉嚨變得更乾燥。耳鼻喉科專科醫師內尾紀彥揭露，冬季感染預防其實暗藏不少陷阱，只要方法用錯，不僅無效，還可能適得其反。

很多人明明是為了喉嚨好才含喉糖，為什麼反而會惡化？內尾醫師解釋，關鍵在於糖分會奪走喉嚨水分，讓唾液變得黏稠。

內尾說：「原理就像在蛞蝓身上灑鹽一樣。高濃度糖分接觸喉嚨細胞時，會產生吸走水分的作用力(滲透壓)，使細胞水分被抽乾，導致乾燥脫水。」當水分被奪走，原本清爽的唾液會變得「黏黏的」，這正是造成喉嚨刺癢、不適感加重的原因。

內尾指出，問題不在於喉糖「含糖百分比多少」，而是在於「不間斷地一直含」。只要口中長時間都有喉糖，喉嚨就得不到休息，持續承受脫水傷害。即使是無糖喉糖，也只能視為「短暫的滋潤」，不宜整天含著不放。

也曾出現有人以為對身體好，一天含掉一整包喉糖，結果反而咳嗽不停，甚至引發蛀牙或血糖 急速上升的案例。因此，「不要一直含喉糖，讓喉嚨休息」才是正確觀念。

除了喉糖，冬季保養另一個常被忽略的重點是「時機」。許多人等到喉嚨痛了才開始保養，但內尾直言，那時往往已經太晚。

喉嚨保濕 才能感染預防

內尾指出：「必須在還沒出現不適、身體狀況良好時就開始保養，否則預防效果會大幅下降。很多人一聽到喉嚨保濕，就只想到緩解疼痛，其實它對提升感染預防效果也非常重要。」

他將感染防護比喻為「居家防盜」，並建議以下三道防線同時進行，才能形成最強守備。

1、門口(漱口、洗手、口罩)：不讓病毒進入或減少病毒進入量

2、玄關鑰匙(喉嚨保濕)：避免病毒深入黏膜(乾燥時鑰匙形同開啟)，維持排除病毒的功能

3、保全(免疫力 )：作息規律、充足睡眠、均衡飲食，即使病毒入侵，也能迎戰取勝

尤其在冬天，將第2項「喉嚨保濕」與第3項「免疫力」結合，能大幅提升防護等級。

細小纖毛 可將病毒排體外

內尾表示關鍵在於「保護喉嚨的纖毛，並提早開始」。喉嚨內的細小毛狀結構纖毛，負責把病毒等異物排出體外。但纖毛非常怕乾燥，保濕的目的就是讓它們維持良好活動狀態。

理想狀況下，從空氣開始變乾的11月左右就該啟動保濕對策。不過，即使現在才開始也不嫌晚，就算沒有喉嚨痛，也應該著手進行。

內尾表示：「一旦陷入『喉嚨乾燥惡性循環』，纖毛因乾燥而動得不順，進而引發發炎，又讓活動力更差，形成惡性循環。因此，必須在進入這個狀態前，提前補充水分、進行保濕，也可以使用生理食鹽水的攜帶型霧化器或加濕器。」