「電力時代」正式揭幕 各國政府面臨重大政策轉變

川普：和平理事會將宣布50億美元加薩重建承諾

體重過輕仍怕胖 神經性厭食症好發於青少年族群

NOW健康
醫師提醒，神經性厭食症並非單純的食慾不振，而是一種複雜的進食障礙，患者不只是不想吃 而是「不敢吃」，需要及時進行適當治療；示意圖。（圖／123RF）
大學新鮮人小雅為了拍出完美的畢業照，開始嚴格控制飲食，起初只是少吃一點，後來演變成每天只喝水和吃幾片蘇打餅乾，即使體重從55公斤掉到40公斤，她看著鏡子裡的自己，仍覺得「還是太胖」；父母察覺異狀帶她就醫，才發現她已罹患神經性厭食症，心臟功能開始出現異常。小心看似單純的「吃不下」，其實是需要多留意的精神疾病。

台灣台安醫院心身醫學科醫師鄭楚玄指出，神經性厭食症並非單純的食慾不振，而是一種複雜的進食障礙。患者即使體重已經過輕，仍然強烈恐懼體重增加，對自己的身材有著扭曲的認知。臨床研究顯示，女性患者較男性多，好發年齡集中在13至20歲的青少年時期，患者常透過極端方式控制體重，包括嚴格限制進食、過度運動、催吐或使用瀉藥等，形成限制型與暴食型的患病類型。

以身體質量指數評估嚴重程度，鄭楚玄表示，成人BMI低於17.5即為體重不足的警訊，而低於15則屬於極重度範圍。這種疾病的成因相當複雜，除了大腦神經傳導物質失衡、遺傳因素外，心理層面的完美主義傾向、焦慮憂鬱情緒，以及社會文化對纖瘦身材的過度推崇，都可能交互影響而觸發疾病。

厭食症是死亡率最高的精神疾病之一，鄭楚玄提醒，約有5％的患者會在發病後10年內死於併發症。長期營養不良會導致心臟肌肉萎縮、心律不整、電解質失衡、骨質疏鬆、免疫功能下降等嚴重問題，女性患者更常出現月經停止的現象。更令人憂心的是，患者往往否認自己有病，抗拒就醫，但若能在發病一年內接受適當治療，復原成功率可達九成。

最後，鄭楚玄強調，厭食症治療需要整合身心科醫師、心理師與營養師的專業協助，透過認知行為治療矯正對飲食和身材的錯誤認知，搭配營養計畫逐步恢復健康體重，家人的支持與陪伴更是治療成功的關鍵。若身邊親友出現體重急遽下降、過度在意體態、拒絕進食或反覆催吐等症狀，請務必盡早尋求身心科或精神科的專業協助，及早治療，才能避免不可逆的健康傷害。

併發症

「想耗糖燃脂」必學3招 徒手動作各做100下能瘦

