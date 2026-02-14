啃雞翅牙裂送急診 碎骨險嗆入氣管 牙醫師提出避免妙招

牙醫師提醒，牙齒咬到冰塊、骨頭、堅果等硬物，容易導致琺瑯質受損、牙齒裂開，平常就應做好保健；示意圖。圖／123RF

牙齒最外層的「琺瑯質」是人體硬度最高的部分，但是遇上雞骨、堅果、螃蟹殼，可能也會出現斷裂或崩角。齒顎矯正專科醫師陳育德指出，曾在急診收治一名4歲男童，半夜啃雞翅意外牙裂，碎骨差點嗆入氣管。千算不要忽略牙齒問題，處理不當可能導致小病變大病，甚至牙齒功能退化者。

陳育德表示，雞翅的肉質軟嫩，但有些人猛力一咬，硬骨頭讓牙齒瞬間斷裂，甚至造成牙周韌帶發炎或牙根縱裂需拔除。面對「硬、韌、碎骨、平常少吃」等四類食物，務必掌握「少吃、慢食」原則。年節將至，切勿整天吃不停，應維持規律清潔，矯正族群應提早回診，減少牙齒負擔與蛀牙風險。

「若口腔嚴重不適，切勿隱忍。」陳育德說，曾有患者牙齦發炎硬撐5天，最後惡化成蜂窩性組織炎，被迫住院施打抗生素，假期泡湯。硬物對牙齒造成的傷害除了崩角、斷裂，還會引發牙髓炎。例如頻繁咬硬物產生的裂痕或磨耗，會讓細菌侵入牙髓，導致牙痛、神經發炎或壞死等。

陳育德表示，常見傷牙的硬物包括骨頭、螃蟹殼、硬糖、冰塊、甘蔗、烤魷魚等，當牙齒過度磨耗，琺瑯質會變薄，導致牙齒敏感、痠軟。一旦發現牙齒有缺角、吃東西會痠痛或冷熱敏感，應盡速找牙醫檢查。

齒顎矯正專科醫師林子玉建議，無論吃什麼，都應避免「一直吃」，長時間進食與喝含糖飲，會讓牙齒一直「泡在酸水裡」，提高蛀牙風險。她建議設定進食時段，並以無糖飲取代含糖飲，每次進食完以清水、漱口水漱口，維持口腔酸鹼平衡，若能搭配刷牙或牙線更好。

近年來，矯正族群增加，林子玉說，「傳統鋼牙矯正」的患者，大量進食較硬食物，可能造成附件脫落或矯正線滑動戳肉，建議年前回診評估矯正。隱形牙套患者過年期間務必遵循「勤配戴、勤清潔、慎飲食、帶備品」原則，清潔保養即使年節期間也請勿懈怠。