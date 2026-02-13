我的頻道

研究：中年太胖 增加血管性失智症風險 經由這疾病中介

研究指出，血管性失智症與心血管健康高度相關，中年時期體重過重，罹患血管性失智症的風險會顯著提高；示意圖。（圖／123RF）
一項刊登在「臨床內分泌與代謝期刊(Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism)」的新研究指出，中年時期體重過重，可能會在未來顯著提高失智症的風險，尤其是血管性失智症。

研究指出，維持健康體重與控制血壓，可能是目前仍被低估、卻極具潛力的失智症預防策略。

過去多項觀察性研究已顯示，中年肥胖（通常定義為BMI大於等於30）與失智症風險增加有關，但一直難以釐清這種風險究竟是肥胖本身造成，還是來自伴隨的生活型態因素，例如吸菸、不健康飲食或未控制的高血壓

為了更精確回答這個問題，研究團隊採用了孟德爾隨機化分析(Mendelian randomisation)。此方法利用與BMI相關的基因變異進行分析，因這些基因在出生時即已決定，較不受後天生活型態影響，因此能更有力地推論因果關係，而非僅止於相關性。

研究分析了來自英國與丹麥、超過50萬名一般人口的健康與基因資料，結果顯示遺傳上傾向較高BMI的人，其罹患血管性失智症的風險明顯增加。

血管性失智症是因腦部血流不足所造成的失智類型。血液負責為大腦提供氧氣與養分，當腦部血管因高血壓、動脈硬化或中風而受損，長期血流減少會導致腦細胞受損甚至死亡，進而影響記憶力、判斷力、注意力，以及情緒、行為與人格表現。

常見症狀包括記憶力衰退、混亂、執行功能下降，以及日常生活能力受影響。症狀表現會依受影響的腦部區域而有所不同。

血管性失智症好發於65歲以上族群，是僅次於阿茲海默症的第二常見失智類型。在臨床上，它也常與阿茲海默症同時存在，稱為「混合型失智症」。

由於血管性失智症與心血管健康高度相關，控制血壓、體重、血糖與膽固醇，被認為是目前最具潛力的預防策略之一。

值得注意的是，研究發現高BMI與阿茲海默症之間的直接因果證據較弱，顯示肥胖的影響主要集中在與血管病變相關的失智類型。

研究進一步發現，約25%由高BMI所增加的失智風險，是經由高血壓所中介。

參與研究的專家指出，高BMI與高血壓不只是警訊，而很可能是血管性失智的直接致病因素。這代表預防與治療肥胖和高血壓，可能為失智症防治帶來重要突破。

目前全球約有5000萬人罹患失智症，隨著人口老化，患者人數預期將持續上升。

由於肥胖與高血壓屬於可改變的危險因子，該研究支持現有公共衛生建議：也就是在中年階段維持健康體重、規律運動、控制血壓，不僅有益心血管健康，也可能對大腦健康產生長期保護效果。

不過，研究團隊也強調，目前尚無直接臨床證據證實減重藥物（例如GLP-1類藥物）可預防失智症。相關藥物雖曾用於早期阿茲海默症的臨床試驗，但尚未顯示明確的認知保護效果，是否能在症狀出現前發揮預防作用，仍有待進一步研究證實。

相較於模糊或過於技術性的說法，該研究揭示「控制體重與血壓，可能有助降低失智風險」這類清楚直接的訊息，更能讓一般民眾理解與採取行動，同時避免汙名化或責備。

失智症 高血壓 阿茲海默症

