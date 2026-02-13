走路穩不穩、能不能「一心二用」 失智最早警訊

醫師提醒，走路多工能力是大腦健康指標，透過每天的生活訓練循序漸進刺激大腦，可讓大腦愈練愈聰明；示意圖。（圖／123RF）

許多人以為，失智或大腦退化，第一個出問題的是健忘、記憶力減退。但研究顯示，真正更早出現警訊的，其實是「走路」，不只是走得穩不穩、快不快，還要看你走路時能不能「一心二用」、同時想事情。

★

自我檢測 大腦能否多工

走路，這個看似簡單自動化的動作，卻是大腦健康的最佳指標。台灣國立陽明大學神經學科教授劉秀枝曾撰文指出，神經科醫師在診間，是從病人由門口走進來的姿態與速度就開始看診了。不同的神經病變常有其特殊步態，如單側大腦病變的偏癱步態、小腦萎縮的不穩步態、巴金森氏症的僵硬步態、周邊神經病變而須把腳高高抬起的跨閾步態，以及脊髓病變的剪刀式步態等。

台灣精準預防醫學會理事長、北榮遺傳優生科主任張家銘也在臉書分享，他經常在門診時問長輩患者「您走路的時候，還能不能同時想事情？」這一題，比任何記憶測驗、任何健檢數字，都更早、更準，反映一個人的大腦狀態，因為大腦不是先忘東忘西，而是先「沒辦法一心二用」。

張家銘解釋，走路本身是自動化動作，但當你一邊走路、一邊思考或計算時，卻是在進行一項高度整合的「大腦多工測試」，這代表前額葉、小腦、基底核與感覺運動皮質之間，必須同步運作，才能一邊處理身體平衡，一邊處理認知負荷，在神經科學裡稱為雙重任務步行能力（dual-task gait）。這個多工能力若失效，將直接對應到生活裡最關鍵的三件事：跌倒風險、失智風險及日常生活自主能力。

張家銘建議，可以找一段安全路線做個簡易自我檢測，嘗試一邊走路，一邊從100開始倒數7的倍數（93、86、79…）。如果可以順暢完成，代表大腦整合能力尚可；如果必須停下來才能算，可能你的大腦已出現早期警訊。這比記憶力更能提早發現問題。

除了走路時能否多工，走路姿態與速度也藏健康密碼。多項長期追蹤研究發現，步態速度下降，往往早於認知功能退化數年，甚至十年以上。

美國研究追蹤近80歲長者長達20年，發現認知功能明顯下降前，早在12年前就已出現走路變慢的現象。另一項大型研究也顯示，走路速度快的老人，未來幾年認知退化幅度明顯較小。

★4招訓練 腦愈來愈聰明

因此，很多人以為自己每天都有走路，應該就能預防大腦老化！但研究提醒我們，還要確認自己在走路時，大腦有在工作嗎？

如果無法做到，也先不用緊張，張家銘建議，透過每天的四大實用生活訓練循序漸進刺激大腦，讓大腦愈練愈聰明。而除了多走路，也還要靠其他各種活動，及飲食上的補充支援，才能有效健腦、遠離失智。

1.先自然走路：每天40分鐘戶外步行，注重節律與呼吸同步。穩自律神經、降皮質醇，為學習創造環境。

2.加入雙重任務：邊走邊倒數數字、背歌詞、記路牌或判斷方向。啟動前額葉整合，促進BDNF與突觸可塑性。虛擬實境或體感遊戲效果最佳，8-12周見效。

3.任務型運動：每周兩至三次玩體感互動遊戲，同時練視覺、動作與決策，提升神經效率。

4.營養補給：補充蛋白質、Omega-3、維生素D、B群與鎂，支持神經修復與傳導。