台女作家胰臟癌疼痛如碎大石 癌友卻遭醫生宣布準備後事

記者葉君遠／即時報導
作家小彤在抗癌路上全力以赴。(摘自臉書)
作家小彤在抗癌路上全力以赴。(摘自臉書)

台灣女作家小彤因罹患胰臟癌，電腦斷層檢查確認是否復發或轉移，目前已第七次，闖關成功，她說，還有13關要挑戰，但身邊一個熟識的癌友，抗癌兩年多，被主治醫生宣布回家準備後事，「現實總是如此殘忍無情，胰臟癌發生率幾乎等於死亡率」。

她說，近來，腹腔時常痙攣抽筋，肚子鼓脹得像「灌滿氣的氣球」，緊繃堅硬如石。「痛極難忍時，我就對幫我按摩的老公打趣道：古人胸口碎大石，還要搬塊石頭來，我不用搬，肚子就是石頭了～」。

當笑著忍，痛就沒那麼難受，「雖然這三個月狀況不斷，但總算平安過關，只是，我的心情卻異常沉重忐忑。一位熟識的癌友，胰臟癌二期，抗癌兩年多，在去年底第十次電腦斷層檢查出『復發』，更殘酷的是，隨即被兩位主治醫師宣告『準備後事』」。

現實總是如此殘忍無情，胰臟癌發生率幾乎等於死亡率，每個胰臟癌患者，不管是否早期發現，都必須竭力拼搏五年存活率，而最令人沮喪的是---只有一兩成的人可以搏命勝出！

「縱然勝算不高，放棄，從來不是我的選項。全心抗癌，開心活著，誠如我鼓勵那位復發的癌友一樣：不要怕！我們都要撐住啊！醫學進步神速，很快地，胰臟癌就不會再是『令醫生束手無策的絕症』了」。

「我相信，我等待的「胰臟癌可治癒」的那一天，很快就會到來」！

