6旬婦便血以為痔瘡 檢查揪出直腸癌

中央社
一名60歲婦人經常便後肛門出血，以為罹患痔瘡；示意圖。(圖／123RF)
一名60歲婦人經常便後肛門出血，以為罹患痔瘡；示意圖。(圖／123RF)

台灣一名60歲婦人經常便後肛門出血，以為罹患痔瘡買成藥服用未改善，醫師表示，患者檢查除發現直腸癌，還發現肝臟布滿大小不一轉移腫瘤

中央社報導，台灣澄清醫院中港院區在新聞稿指出，患者近年來經常解便後發現肛門出血，起初以為是痔瘡所致，買成藥吃未見改善，由於患者是虔誠的媽祖信徒，拿著醫院門診表到媽祖廟求指示，最後透過擲筊決定求診中港院區大腸直腸外科醫師陳周誠。

陳周誠表示，患者抽血檢查發現血紅素及肝功能指數都異常，經大腸鏡檢查在直腸上段1/3處發現1顆約7公分大的癌腫瘤，腹部電腦斷層發現左右的肝臟幾乎布滿大大小小由1公分到6.5公分不等的直腸癌轉移腫瘤。

陳周誠指出，患者先接受直腸癌切除手術，切除一段約19公分的直腸，再接合前後段正常直腸，於10天後順利出院。

陳周誠說，患者術後腫瘤的RAS基因檢驗顯示為野生型（沒有突變），經針對患者的肝腫瘤進行抗表皮生長因子標靶藥物合併化學治療，每3周住院注射1次，發現患者免疫功能提升，癌症指數下降，屬於標靶治療中良好的部分反應。

另外，大腸癌近年有年輕化趨勢。台灣彰化秀傳紀念醫院大腸直腸外科醫師陳重均指出，近日門診接連出現多起案例，幾位年僅40多歲的患者，長期有間歇性血便症狀，因自認患有痔瘡多年，僅自行塗抹藥膏或調整作息。直到症狀持續加劇，在醫師建議下進行大腸鏡檢查，才震驚發現腸道內已長出巨大瘜肉，甚至已是初步成形的大腸腫瘤。

醫師表示，早期大腸癌幾乎沒有明顯症狀，等到出現腹痛、貧血或體重減輕時，往往已進入中後期。因此，年滿45歲的民眾，應將「糞便潛血檢查」視為定期健康檢查的標配。特別是有大腸癌家族病史、飲食愛好高油脂或加工肉品者。

