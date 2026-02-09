未必是用眼疲勞…視力模糊有可能是腦病變 壓迫視神經導致

醫師提醒，視力模糊可能不只是用眼疲勞 ，可能暗藏腦部和白內障、青光眼、黃斑部病變、乾眼症等疾病；示意圖。(圖／123RF)

70歲的王女士，半年前開始感覺看東西「霧霧的」，起初以為只是年紀大、眼睛退化，未特別在意，但視力模糊的情形卻逐漸加劇，連看電視字幕都變得吃力，才前往醫院就診。經眼科醫師檢查，發現王女士右眼視力僅剩0.1，與她自述的視覺模糊狀況相符。

不一定眼受損 才會失明

台北慈濟醫院經過進一步檢查眼球結膜、角膜、水晶體及視網膜，皆未發現明顯異常。由於眼部結構無法解釋視力快速惡化的原因，眼科部謝繡卉醫師提高警覺，懷疑可能與視神經、甚至腦部病變有關，隨即安排核磁共振檢查，結果發現腦部血管異常，會診放射科醫師後，確診為右側內頸動脈眼分支血管瘤壓迫視神經，導致的視力模糊，並給與放射介入治療，阻斷血管瘤內的血流，從而解除對視神經的壓迫，成功降低後續發生失明、腦出血等嚴重併發症 的風險。目前，王女士右眼視力已有明顯回升，持續於門診追蹤觀察。

血管瘤、腦腫瘤 影響視神經傳導

謝繡卉醫師指出，眼睛本身主要是接收影像的功能，光線經由眼睛構造成像後，轉換成神經訊號，由視神經傳送至大腦的視覺中樞進行解讀。視神經為大腦神經系統的一部分，從眼睛一路連接到腦部。因此，當神經出現病變時，可能會影響到視神經的傳導或視覺中樞的判讀能力，進而表現在視力模糊、視野缺損、影像變形等視覺異常上。

臨床上，部分腦部疾病如腦血管瘤、腦中風 、腦腫瘤、腦部缺血，甚至特定神經退化性疾病如多發性硬化症，都可能以視力模糊、視野缺損、影像變形等症狀表現，謝繡卉醫師特別提及，這類疾病初期往往沒有明顯頭痛或神經症狀，容易被民眾誤以為只是眼睛老化或長時間用眼造成的疲勞，但因為與腦部或血管病變密切相關，若未及時診斷與治療，恐影響視力預後，甚至危及生命。

除了腦部疾病警訊外，常見的眼科問題，如白內障、青光眼、黃斑部病變、乾眼症、高度近視相關病變，或視網膜病變，也都可能造成視力下降。謝繡卉醫師說明，當民眾因視力模糊前往眼科門診就醫時，醫師通常會先進行基本視力檢查，了解雙眼視力差異及視力下降的程度。接著，會透過裂隙燈顯微鏡檢查眼球前段結構，包括結膜、角膜、水晶體與前房狀況，確認是否有發炎、混濁或退化情形；並進行散瞳檢查，進一步觀察視網膜、黃斑部及視神經的狀態。

盡早發現治療 守住視力

依據檢查結果給予相應的治療建議，包括使用眼藥水或藥膏控制症狀、調整用眼習慣，或評估是否需要接受雷射或手術治療；若上述症狀經醫師判讀需進一步檢查，則會安排視野或神經、腦部影像檢查，以釐清視力模糊的原因。