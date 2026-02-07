影響大腦認知…膽固醇過低或驟降 研究：失智風險反升

我的頻道

林敬家
醫師提醒，膽固醇的「平衡與穩定」比追求極低值更重要，也要考量長輩的身體功能與整體營養狀況；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，膽固醇的「平衡與穩定」比追求極低值更重要，也要考量長輩的身體功能與整體營養狀況；示意圖。（圖／123RF）

長期以來，醫學界多半認為「降低膽固醇」是預防心血管疾病的不二法門。而膽固醇對於大腦運作與認知功能的影響，近年也受重視。台灣彰化秀傳紀念醫院神經內科主任、同時也是失智者照顧協會理事長邱百誼近日發表了一項顛覆傳統思維的研究指出，在高齡長輩身上，膽固醇並非「愈低愈好」，如果數值過低或在短時間內劇烈下降，反而可能讓失智症惡化的風險更高。

這項研究成果已刊登在國際權威期刊「Alzheimer’s Research & Therapy」，研究團隊運用台灣自主開發的「HAICDDS 失智臨床人工智慧登錄系統」，從大型臨床資料庫中篩選出2452位60歲以上的長者，平均追蹤時間將近三年。

研究團隊系統性地分析了這些長者的總膽固醇、壞膽固醇（LDL-C）、好膽固醇（HDL-C）及三酸甘油脂。不只看一開始的數值，更比對追蹤期間的數值變化，藉此找出膽固醇與失智症發生、惡化之間的關聯性。

研究發現，膽固醇與失智風險之間存在著「U型關係」，顯示膽固醇太高固然不好，但太低也同樣危險。如果膽固醇數值在短時間內出現「大幅下降」，失智症惡化的風險會變得非常明顯。研究進一步指出，如果「好膽固醇（HDL-C）」與「三酸甘油脂」短期內掉太多，長輩的認知功能退化會變快；特別是在身體比較虛弱的長輩身上，三酸甘油脂過低與失智風險上升的關係最為明確。

邱百誼說，膽固醇不僅關乎心血管健康，更是構成大腦神經細胞膜與突觸的重要成分。對高齡者來說，膽固醇如果異常下降，往往是警訊，可能代表營養不良、身體衰弱，或是潛藏著其他疾病，反映出大腦認知功能正在退化。

邱醫師強調，膽固醇的「平衡與穩定」比追求極低值更重要。在幫長輩管理膽固醇時，不能只盯著「要把數值降到多低」，更應該觀察數值是否「長期穩定」，也要考量長輩的身體功能與整體營養狀況。這項研究可為失智症的預防提供新的方向，觀察膽固醇的變化趨勢，未來可以作為提早發現失智高風險族群的重要指標。

彰化秀傳紀念醫院神經內科主任邱百誼發表研究指出，在高齡長輩身上，膽固醇並非「越低...
彰化秀傳紀念醫院神經內科主任邱百誼發表研究指出，在高齡長輩身上，膽固醇並非「越低越好」，如果數值過低或在短時間內劇烈下降，反而可能讓失智症惡化的風險更高。圖/秀傳提供

失智症 心血管疾病 人工智慧

