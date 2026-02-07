84歲翁心跳1分鐘32下 生理性節律器助他重拾正常生活

我的頻道

萬于甄
醫師提醒，心跳過慢也危險，若有頭暈、心跳停頓感或不明昏厥，應盡速就醫檢查；示意圖。（圖／123RF）

台南一名84歲老翁因有高血壓糖尿病病史，過去曾多次不明原因昏厥，近日因持續頭暈、胸悶就醫，經醫師檢查發現，老翁為高度房室傳導阻滯，心跳僅每分鐘32下，隨時有猝死風險，所幸經手術置放生理性傳導節律器後，心跳恢復規律，症狀明顯改善，順利回歸日常生活。

台南奇美醫院心臟血管內科主治醫師黃沛頡指出，民眾常以為心律不整多為心跳過快，但其實心跳過慢同樣相當危險，尤其，台灣心搏過緩病人逐年增加，而一般心跳低於每分鐘60下稱為心搏過緩，若低於50甚至40下，可能出現頭暈、虛弱、胸悶，嚴重時恐引發致命性心律不整甚至猝死，應及早就醫。

他也提到，心臟節律器置放已有近70年歷史，近年來醫療科技進步，逐漸發展出「生理性傳導」起搏技術，透過希氏束、左束支或巴赫曼氏束等精準定位起搏，使心臟收縮更接近自然節律，可降低心房顫動復發風險，並減少因傳統起搏導致心臟功能惡化的情形。

黃沛頡分享，一名84歲老翁因持續性頭暈且合併胸悶而就醫，經檢查後發現有高度心臟房室傳導阻滯，且心跳只有每分鐘32下，隨時有猝死風險，經評估後建議其接受生理性傳導技術的心臟節律器置放，讓老翁心臟重新恢復規律跳動，順利回歸生活，不再受昏厥與胸悶困擾。

黃沛頡說，傳統心臟節律器透過電脈衝刺激心肌，手術約1至2小時，適用多數心搏過緩患者，技術成熟但長期恐致心室收縮不同步；生理性傳導節律器則模擬天然傳導路徑起搏，手術約1.5至3小時，需精準定位，適用特定患者，可維持自然節律、降低心衰竭與心房顫動風險。

黃沛頡強調，醫院去年引進心房型「巴赫曼氏束」生理性傳導技術，提供更完整、精準的治療選擇，也提醒民眾若出現頭暈、心跳停頓感或不明昏厥，應盡速就醫檢查，透過醫病共享決策選擇最合適治療，避免延誤病情。

奇美醫院心臟血管內科主治醫師黃沛頡指出，民眾常以為心律不整多為心跳過快，但其實心跳過慢同樣相當危險，民眾若出現頭暈、心跳停頓感或不明昏厥，應盡速就醫檢查。（記者萬于甄／攝影）

猝死 糖尿病 高血壓

