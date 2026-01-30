「我又沒性行為」成致命迷思 40多歲女長期亂經 就醫確診子宮內膜癌

我的頻道

記者陳雨鑫／台北即時報導
雙和醫院婦產科主任温國璋說，很多人誤以為婦科癌症只和性行為有關，其實並不完全正確。子宮內膜癌與肥胖、代謝異常、荷爾蒙失衡高度相關，且好發年齡正落在50歲停經前後，但近年有年輕化趨勢；示意圖。（123RF）
40多歲的林小姐近半年一直被「不正常出血」困擾，不是月經來得太久，就是隔沒幾天就出現點狀出血，但她始終沒有走進婦產科，只因自認沒有過性經驗，若去看婦產科會被人用異樣眼光看待。直到出血情況愈來愈頻繁，她才鼓起勇氣到婦產科就診，一檢查發現子宮內膜異常增厚，檢測發現為子宮內膜癌。

台灣雙和醫院婦產科主任温國璋說，很多人誤以為婦科癌症只和性行為有關，其實並不完全正確。子宮內膜癌與肥胖、代謝異常、荷爾蒙失衡高度相關，且好發年齡正落在50歲停經前後，但近年有年輕化趨勢。該名患者的BMI值超過40，屬於嚴重肥胖，長期處於荷爾蒙失調的狀態，本就屬於子宮內膜癌的高風險患者，但她自認沒有性行為，僅是亂經，就疏忽疾病症狀，延誤就醫時間。

温國璋說，婦科癌症最令人擔心的，不是治療困難，而是「太晚發現」，國內常見的婦科癌症包括子宮頸癌、子宮內膜癌與卵巢癌，僅有子宮頸癌與性行為及HPV病毒感染高度相關，近年因性行為年齡下降，發病年齡也跟著提早，至於子宮內膜癌與卵巢癌，常常都是在晚期才被發現，子宮內膜癌與荷爾蒙、肥胖、代謝症候群密切相關；卵巢癌多發生於50至70歲間，較難發現是因為卵巢位於體內深處，症狀難以被察覺。

温國璋說，這三大婦科癌症，早期幾乎沒有明顯疼痛，症狀容易被誤認為亂經、腸胃不適、腹脹或拉肚子，讓患者一再延誤就醫，他強調「只要症狀和以往不一樣，就值得檢查一次」，不管是異常出血、腹痛、腹脹、月經型態改變，都可能是婦癌警訊。

温國璋說，林小姐因較晚就醫，經評估需切除子宮與雙側卵巢以及輸卵管，林小姐考量自身肥胖、手術風險與保險給付狀況，選擇達文西機械手臂進行微創子宮內膜癌分期手術，與傳統開腹手術相比，達文西手術傷口小，且對肥胖患者而言，能降低術後感染與併發症風險，也大幅縮短住院時間，目前林小姐恢復良好，持續於門診追蹤。她也主動分享自己的經驗，鼓勵女性不要因為害羞、恐懼或社會眼光而延誤就醫。

癌症 併發症 保險

