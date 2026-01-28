我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為何川普突揚言提高對韓關稅又鬆口？韓外長：問題不在韓方

市場押寶美「選舉行情」川普料催動經濟拚固樁 但代價隱現

驚 7旬翁左耳突斷訊竟是「耳中風」 醫曝「這3大徵兆」速就醫

記者趙容萱／台中即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
醫師林甫禎呼籲，若出現單側聽力突然下降、耳鳴、眩暈或非感冒引起的耳悶感，應立即就醫。（長安醫院提供）
醫師林甫禎呼籲，若出現單側聽力突然下降、耳鳴、眩暈或非感冒引起的耳悶感，應立即就醫。（長安醫院提供）

73歲王姓男子日前因左耳突然聽不清楚，伴隨耳鳴與耳悶感，赴台灣台中長安醫院耳鼻喉科就診。經醫師林甫禎檢查，診斷為突發性感音神經性聽損（俗稱突發性耳聾或耳中風），所幸王男在發病48小時內即接受高劑量口服類固醇治療，一周後聽力幾乎完全恢復，並持續門診追蹤中。

林甫禎呼籲，若出現單側聽力突然下降、耳鳴、眩暈或非感冒引起的耳悶感，應立即就醫，不可輕忽或自行判斷為耳垢堆積或過度疲勞而延誤診治。日常預防則包括規律作息、控制三高、避免長時間暴露於高噪音環境及紓解壓力。聽力異常絕非小事，及早發現與治療，是守住聽覺健康的關鍵。

林甫禎說明，耳中風是指72小時內，聽力在連續3個頻率喪失超過30分貝，多數為單側發生，臨床上屬於耳鼻喉科急症之一。常見症狀包括突然的單側聽力下降、耳鳴、耳悶，部分伴隨頭暈或平衡不穩。病因多半不明，可能與內耳血管循環障礙、病毒感染、自體免疫反應、壓力過大或季節性氣溫變化等因素有關。

林甫禎指出，王男左耳初檢時需高達85分貝才聽得到，相當於都市交通聲或工廠施工的音量。經聽力與耳壓測試後，確認耳朵沒有積水，診斷為突發性耳聾。考量王先生沒有糖尿病、高血壓等慢性病史，採用口服高劑量類固醇治療，並搭配循環改善劑及維他命。一周後，王男左耳聽力已恢復到與右耳相近的水平，耳鳴也明顯改善。

根據研究統計，耳中風的治療效果與就醫速度高度相關，症狀出現後7天內是黃金治療期，越早介入，聽力恢復的機率越高，若能在3天（72小時）內介入效果更佳。若延誤治療，恐導致永久性聽力損失或長期耳鳴，嚴重影響生活品質。

中風 三高 糖尿病

上一則

冬天手腳冰冷不一定是「天氣」害的 中醫師指出關鍵原因

延伸閱讀

4重大疾病警訊 惡性耳鳴恐奪命

4重大疾病警訊 惡性耳鳴恐奪命
天冷當心「耳中風」 突發性聽力損失72小時是關鍵

天冷當心「耳中風」 突發性聽力損失72小時是關鍵
醫3件事養生 別戴耳機睡、重視口腔清潔、不要久蹲馬桶

醫3件事養生 別戴耳機睡、重視口腔清潔、不要久蹲馬桶
突發性聽損把握黃金治療72小時 錯過恐永久喪失聽力

突發性聽損把握黃金治療72小時 錯過恐永久喪失聽力

熱門新聞

熱騰騰的火鍋相當暖身，但也潛藏高油、高鈉與高熱量風險；示意圖。(圖／123RF)

🎙️每逢佳節胖3斤 歡樂聚會如何為腸胃減負？醫生告訴你最容易忽略的事

2026-01-20 09:30
「手是身體最早開口說實話的地方」，從指甲顏色、形狀到手掌溫度，每一項細微變化都深刻反映了體內的血液循環、蛋白質代謝及免疫系統的運作狀態。（記者翁唯真／攝影）

指甲出現這些變化要當心了 可能是身體有警訊

2026-01-24 05:21
使用3C產品時間過長，眨眼次數減少，久了就有可能引發乾眼症。（123RF）

手機追劇滑出乾眼症 醫：逾8成是「缺油」引起

2026-01-26 05:04
營養師提醒，攝取優質Omega-3食物，絕對比補充品更重要，鮭魚就是優質來源；示意圖。（圖／123RF）

高溫、反覆加熱 Omega-3最大敵人 煮錯吃錯反傷身

2026-01-26 01:00
85歲的莊靜芬公開實行40多年的鏡子養生法，「甲子藏鏡」一書收錄莊靜芬40多年、横跨3000年的銅鏡收藏，從齊家文化、殷商、西周及唐宋元明清。（記者沈能元／攝影）

師承母親莊淑旂養生之道 莊靜芬85歲跑馬拉松 首度公開「鏡子養生法」

2026-01-20 17:32
示意圖。（取自123RF）

6旬婦3度罹癌全治癒 醫揭打敗腫瘤關鍵：成功有時不是奇蹟

2026-01-21 18:06

超人氣

更多 >
川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲
「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲

「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲
先刷牙還是先用牙線？牙醫：做對順序更有效護牙

先刷牙還是先用牙線？牙醫：做對順序更有效護牙
嚴寒午夜外出失蹤 密大學生疑暴露低溫陳屍校園

嚴寒午夜外出失蹤 密大學生疑暴露低溫陳屍校園
加、歐、印全硬起來了 中等強權合縱連橫抗衡美國霸權

加、歐、印全硬起來了 中等強權合縱連橫抗衡美國霸權