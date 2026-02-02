40歲男長2.5公分腦瘤 情緒異常鬧離婚

醫師提醒，持續出現頭痛、頭暈、複視等症狀，擤鼻涕時擤出一灘血，還伴隨情緒改變，要注意是否為顱底大型腦下垂體腫瘤；示意圖。（圖／123RF）

40多歲劉先生因持續出現頭痛、頭暈、複視等症狀，擤鼻涕時竟擤出一灘血，還伴隨情緒改變，導致家庭關係緊繃，險些與妻子離婚。醫療團隊檢查發現，劉先生顱底出現腦下垂體腫瘤 ，壓迫情緒中樞引發情緒異常，醫療團隊以鼻竇內視鏡，經由鼻腔進入病人顱內，在移除腫瘤同時，保留病人視力完整，且未產生神經功能缺損。

台灣北醫附醫神經外科主治醫師陳淑美表示，經耳鼻喉科檢查後，發現病人鼻腔深部蝶竇處發現息肉樣腫塊，核磁共振（MRI）檢查確認為顱底大型腦下垂體腫瘤（pituitary tumor），腫瘤直徑超過 2.5 公分，並向顱內上方生長，壓迫視神經及鄰近腦部結構，考量腫瘤位置深且接近重要神經血管結構，決定採經鼻內視鏡鏡微創顱底手術，無需傳統開顱，降低手術風險並加快術後復原。

多數腦下垂體腫瘤目前沒有明確病因，病人容易因為腫瘤壓迫周圍組織導致頭痛、頭暈、視力缺損，嚴重時還可能影響行走能力。陳淑美指出，腦下垂體腫瘤造成性格改變，可能同時來自內分泌失衡與腦部結構性壓迫兩大因素；當荷爾蒙分泌失調，或腫瘤向上壓迫下視丘等情緒調控中樞，加上長期頭痛與腦壓不適，都可能導致易怒、焦躁與情緒不穩等行為變化。

劉先生手術全程在混合式手術室進行，醫療團隊整合高解析內視鏡系統，即時神經導航技術與術中影像設備，精準定位腫瘤及周邊視神經、動脈腦組織。陳淑美說，醫療團隊最終成功完整移除腫瘤，病理結果證實為泌乳細胞型垂體腺瘤，術後保留病人視力完整功能，也沒有發生神經功能缺損，病人術後恢復良好。

北醫附醫耳鼻喉科主任林哲玄說，耳鼻竇內視鏡，評估病人鼻腔與蝶竇，規畫最安全且合適的手術路徑。術中協助神經外科醫師自鼻腔進入並開啟蝶竇，提供清晰寬敞的手術視野；同時，運用鼻中隔皮瓣重建顱底術後缺損，有效促進傷口癒合並降低腦脊髓液滲漏風險。術後則透過內視鏡精準清創與追蹤照護，減少鼻腔填塞與結痂的不適，降低感染與併發症 發生率。