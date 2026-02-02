我的頻道

車禍胃腸移位胸腔 微創手術救命

記者胡蓬生
女性傷患經檢查發現雙側嚴重胸壁挫傷合併皮下氣腫，導致呼吸困難。(圖／大千綜合醫院提供)
女性傷患經檢查發現雙側嚴重胸壁挫傷合併皮下氣腫，導致呼吸困難。(圖／大千綜合醫院提供)

58歲陳姓女子因車禍自撞導致全身多處重創、生命垂危，送往台灣大千綜合醫院急診後，醫療團隊發現她的傷勢極為罕見且複雜，不僅胸腹部嚴重受損，連胃部與腸道都因強大撞擊力「擠」進胸腔內。大千外科部主任馮啟彥大膽採用「腹腔鏡微創手術」後，成功修補多處破裂，將傷者從鬼門關前拉了回來。

大千醫院指出，陳姓女子送抵急診時，出現嚴重的雙側氣胸與皮下氣腫，呼吸極度困難，經全身電腦斷層掃描發現，強大的撞擊力導致她的左側橫隔膜破裂，原本應在腹腔的胃部及部分腸道，竟位移進入左側胸腔，嚴重壓迫左肺，導致肺部無法擴張。此外，檢查更發現女子腸繫膜血管破裂，下腹部大量出血，且左腳踝骨折，背部還有大面積2至3度擦燙傷，傷勢遍布全身。

院方表示，面對如此複雜傷勢，傳統手術通常需要從上腹部一路畫開至下腹部，留下超過30公分的巨大傷口，對胸腹部同時重創的傷者來說，術後的劇烈疼痛與漫長的復原期將是巨大考驗。馮啟彥評估後，決定採取難度較高的「腹腔鏡微創手術」。

馮啟彥表示，透過腹腔鏡的三個小傷口，先往左上腹腔將移位的胃腸道拉回原位，並修補破裂的橫隔膜，接著要立即將鏡頭倒轉往骨盆腔，修補兩處大量出血的腸繫膜血管。這種方式不僅避開大面積傷口，也大幅減少病人的體力消耗。

完成胸腹部的緊急修補後，骨科與整形外科接手處理腳踝骨折及大面積燙傷，在跨科別團隊接力救治下，陳姓女子恢復良好，現已順利出院，轉由門診持續追蹤。

馮啟彥指出，一般人的橫隔膜是分隔胸腔（心、肺）與腹腔（胃、腸、肝）的屏障。當遭受巨大外力撞擊（如車禍、高處跌落）導致腹壓驟增，橫隔膜可能像氣球一樣破裂，導致腹腔器官移位進入胸腔。如果不即時處理，會導致肺部塌陷及器官壞死，危及生命。這名女性傷患發生「外傷性橫隔膜疝氣」，在臨床上並不常見，通常需要極大的腹部撞擊力才會發生，傷者全身多處受傷，顯示車禍當下經歷劇烈翻滾與撞擊。

他表示，重大外傷往往分秒必爭，此次能成功救回命危病患，除仰賴先進的微創技術，更是考驗急重症外傷團隊各司其職、合作無間的默契。

女性傷患因腸繫膜血管破裂，骨盆腔大量出血。(圖／大千綜合醫院提供)
女性傷患因腸繫膜血管破裂，骨盆腔大量出血。(圖／大千綜合醫院提供)
女子因巨大撞擊力導致外傷性橫膈疝氣，使得腸胃位移到胸腔（紅圈處）。(圖／大千綜合...
女子因巨大撞擊力導致外傷性橫膈疝氣，使得腸胃位移到胸腔（紅圈處）。(圖／大千綜合醫院提供)
馮啟彥主任表示，在外科、骨科與整形外科跨團隊接力救治下，傷者順利恢復出院。(圖／...
馮啟彥主任表示，在外科、骨科與整形外科跨團隊接力救治下，傷者順利恢復出院。(圖／大千綜合醫院提供)

