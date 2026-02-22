腿痠、腳抽筋擾睡眠 小心「慢性靜脈病」找上門

慢性靜脈疾病是常見的疾病，常伴隨有痠麻腫痛癢、半夜腳抽筋等靜脈發炎導致的症狀。示意圖。（圖/123RF）

69歲的李女士，去年持續出現腿部痠麻，且半夜睡到一半常有腳抽筋現象，導致睡眠受干擾，今年初被診斷為乾燥症，開始服用口服類固醇藥物，但腿部痠麻及睡覺腳抽筋症狀未獲改善，因此又至心臟血管外科看診，經診斷罹患慢性靜脈疾病。

由於李女士的雙腳外觀無明顯浮出的血管，或是腳踝顏色變深等較嚴重的表象，僅有輕微細小靜脈絲狀血管，診斷屬於慢性靜脈疾病，開立2周的類黃酮類靜脈活性用藥，具有促進靜脈回流、抗發炎、抗水腫的作用。

她2周後回診，其困擾多時的症狀都改善了，半夜可以好好入睡，生活品質提升。

慢性靜脈疾病是常見的疾病，常伴隨有痠麻腫痛癢，半夜腳抽筋等靜脈發炎導致的症狀。類黃酮類靜脈活性用藥，對於這些因為靜脈發炎引起的症狀相當有效，一般於使用2周內即可出現效果。

乾燥症等自體免疫疾病患者，較容易引發血管發炎，導致引起下肢靜脈發炎症狀，在使用標準免疫抑制藥物後，如仍無法緩解時，或可考慮使用這類藥物，當作輔助性治療。

若出現以下的不適症狀，建議可考慮至心臟血管外科就醫，進行血流評估、血管超音波檢查，並依情況安排合適藥物（如靜脈口服用藥）或其他治療。

●半夜常抽筋，影響睡眠。

●腿部長期痠麻、沉重、脹痛。

●小腿浮腫、皮膚色素沉澱或出現靜脈曲張。

●其他科別治療後仍未改善的腿部不適。

●曾被診斷為乾燥症、紅斑性狼瘡、類風濕性關節 炎，合併下肢症狀者。