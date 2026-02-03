這個日常壞習慣 恐加速心臟老化 比吸菸傷害更大

我的頻道

世界新聞網
醫師提醒，長期睡眠不足會加速心臟老化，會增加心血管疾病風險；示意圖。（圖／123RF）
罹患心血管疾病心臟病中風的風險隨著年齡增加而上升，其中心血管疾病是60歲以上成人的死亡主因，所以預防和早期介入更重要。除了年齡以外，研究顯示飲食、生活習慣也會大幅影響心臟年齡。提到有益心臟健康的習慣，很多人可能會想到規律運動、飲食營養均衡和不吸菸，不過還有一件事容易被人忽略，那就是睡眠不足也會讓心臟老化加速，恐比吸菸傷害大。

Parade報導，馬里蘭大學醫學中心的睡眠醫學醫師方貝弗利（Beverly J. Fang，音譯）說，慢性睡眠剝奪與高血壓風險上升相關，是導致心臟老化的關鍵，如果每晚睡不到五小時風險更高，有些研究認為這一關聯在女性族群更明顯。

方貝弗利說，不睡覺會活化交感神經系統，啟動身體「戰鬥、逃跑、僵住」的反應，導致心跳與血壓上升；睡眠不足也會提升體內皮質醇濃度，兩者長期下來抑制睡覺時自然血壓下降，導致血壓變高。心臟科醫師沃夫森（Jack Wolfson）說，缺乏睡眠使血管無法產生一氧化氮，讓血管變僵硬，增加心臟病、中風和心衰竭風險。

兩位醫師都表示，慢性睡眠剝奪也會導致發炎，對心血管健康有害。沃夫森說，即使只是短期睡眠不足也會引起發炎，如果持續數年影響會更嚴重，加速斑塊生成和動脈硬化，斑塊也可能突然剝離，而這是導致心臟病最常見的原因。方貝弗利說，睡眠不足會破壞生理時鐘，導致血壓不正常、干擾代謝調節，因此讓心臟過早衰老。

沃夫森說，抽菸是心血管的強力毒藥，而慢性睡眠剝奪則是全身系統的破壞者，不僅活化交感神經、誘發慢性發炎、荷爾蒙失衡、代謝失調，還會破壞血管修復與加速生理老化。睡眠不足還會增加肥胖風險，而肥胖是心血管疾病的主要危險因子。

沃夫森說，建議天黑後就上床睡覺，並隨著日出起床，晚上不要使用電子產品、白天多曬陽光有助調節生理時鐘。睡眠充足的重要性再三強調都不為過，如果有睡眠問題，今年就以找出問題原因為目標，畢竟心臟健康與睡眠息息相關。

