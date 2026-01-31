白血病飲食受限 新檢測評估治療

有些白血病病友對於治療方式了解有限，也對副作用產生不安，醫師提醒，應找可信賴的醫療系統治療；示意圖。（圖／123RF）

44歲病友江先生前年10月確診急性淋巴性白血病（ALL），一開始走路容易喘，因曾接受心臟手術，原以為貧血、高血壓 等心血管疾病惹禍，至坊間檢驗所檢查。後續某一天起床時流鼻血，正好檢驗報告出爐，白血球高達25萬，比起常人上限1萬，竟高出25倍，至急診就醫，確診為急性淋巴性白血病。

江先生表示，確診當下心理難免驚慌，上網搜尋血癌相關訊息，發現有淋巴性、骨髓性等同分類，紛亂資訊讓他更加緊張，而臨床檢查光是基因檢測，就等待將近一個月，確診後治療方向明朗，隨即又遇上化療帶來嚴重副作用，一度發生菌血症，險些因敗血症離世，治療過程引起胰臟炎，不能隨意飲食，只能施打營養針，「每天餓肚子，看著手機上的美食影片，格外煎熬。」

江先生的主治醫師、中華民國 血液及骨髓移植學會理事長葉士芃說，過去急性淋巴性白血病，多需要以高強度化療合併骨髓移植，有助於降低復發風險，提升治癒機會，卻經常被隨嚴重副作用，與長期排斥反應，對病友家屬與身心都是極大考驗，近年「可測量殘存癌細胞 （MRD）」精準檢測技術發展，臨床醫師可依據客觀的癌細胞殘存陰性、陽性結果，規劃治療策略，減輕病人痛苦。