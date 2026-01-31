我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed新主席／華許曾有望接替葉倫 川普嫌太年輕

澳網／張帥女雙奪冠 成中國首位3滿貫得主

白血病飲食受限 新檢測評估治療

記者林琮恩
聽新聞
test
0:00 /0:00
有些白血病病友對於治療方式了解有限，也對副作用產生不安，醫師提醒，應找可信賴的醫療系統治療；示意圖。（圖／123RF）
有些白血病病友對於治療方式了解有限，也對副作用產生不安，醫師提醒，應找可信賴的醫療系統治療；示意圖。（圖／123RF）

44歲病友江先生前年10月確診急性淋巴性白血病（ALL），一開始走路容易喘，因曾接受心臟手術，原以為貧血、高血壓等心血管疾病惹禍，至坊間檢驗所檢查。後續某一天起床時流鼻血，正好檢驗報告出爐，白血球高達25萬，比起常人上限1萬，竟高出25倍，至急診就醫，確診為急性淋巴性白血病。

江先生表示，確診當下心理難免驚慌，上網搜尋血癌相關訊息，發現有淋巴性、骨髓性等同分類，紛亂資訊讓他更加緊張，而臨床檢查光是基因檢測，就等待將近一個月，確診後治療方向明朗，隨即又遇上化療帶來嚴重副作用，一度發生菌血症，險些因敗血症離世，治療過程引起胰臟炎，不能隨意飲食，只能施打營養針，「每天餓肚子，看著手機上的美食影片，格外煎熬。」

江先生的主治醫師、中華民國血液及骨髓移植學會理事長葉士芃說，過去急性淋巴性白血病，多需要以高強度化療合併骨髓移植，有助於降低復發風險，提升治癒機會，卻經常被隨嚴重副作用，與長期排斥反應，對病友家屬與身心都是極大考驗，近年「可測量殘存癌細胞（MRD）」精準檢測技術發展，臨床醫師可依據客觀的癌細胞殘存陰性、陽性結果，規劃治療策略，減輕病人痛苦。

可測量殘存癌細胞的檢測方式，為抽取病人血液及骨髓進行分析。葉士芃說，病人先接受化學治療後，若可測量殘存細胞為陰性，表示治療成效良好，除可評估接受骨髓移植，也可使用免疫治療，降低復發風險、提升治癒機會，江先生即是使用免疫治療至今，針對治療成效較差，可測量殘存細胞為陽性者，則應及早評估親友幹細胞相合程度，準備進行骨髓移植。

44歲病友江先生（右），前年10月7日確診急性淋巴性白血病（ALL）。圖左為其主...
44歲病友江先生（右），前年10月7日確診急性淋巴性白血病（ALL）。圖左為其主治醫師中華民國血液及骨髓移植學會理事長葉士芃。（記者林琮恩／攝影）

癌細胞 中華民國 高血壓

上一則

腹突劇痛竟是腫瘤造成腸穿孔 中年男緊急大腸切除救命

延伸閱讀

血庫拉警報 華州進入「紅色警戒」 這血型最缺血

血庫拉警報 華州進入「紅色警戒」 這血型最缺血
貴州女大生白血病 全網尋親生父母：請給我活下去機會

貴州女大生白血病 全網尋親生父母：請給我活下去機會
貴州女大生白血病病危 苦尋親生父母「骨髓配型」活命

貴州女大生白血病病危 苦尋親生父母「骨髓配型」活命
不只戒糖就能防癌 關鍵應避免細胞「高糖解」

不只戒糖就能防癌 關鍵應避免細胞「高糖解」

熱門新聞

家醫科醫師李思賢分享，一項最新研究指出，只要在用餐後立刻進行短時間爬樓梯，就能有效降低餐後血糖。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@MART PRODUCTION）

不用跑步流汗 醫曝餐後「1～3分鐘」小動作降血糖有感

2026-01-29 21:02
「手是身體最早開口說實話的地方」，從指甲顏色、形狀到手掌溫度，每一項細微變化都深刻反映了體內的血液循環、蛋白質代謝及免疫系統的運作狀態。（記者翁唯真／攝影）

指甲出現這些變化要當心了 可能是身體有警訊

2026-01-24 05:21
反酸、燒心、嗓子不適、夜間咳嗽——如果你在節後這段時間反覆出現這些症狀，別急著以為只是吃多了，這很可能是食道反流在發出信號；示意圖。（圖／123RF）

🎙️燒心、嗓子卡、夜咳不斷 真的只是消化不良嗎？

2026-01-27 09:30
中醫師陳潮宗表示，中醫的食補以及穴道按摩，都能達到輔助改善乾眼症的效果。（取材自YouTube）

人到中年 眼睛先老化 中醫：喝枸杞、按「2穴道」能改善乾眼症

2026-01-29 04:28
使用3C產品時間過長，眨眼次數減少，久了就有可能引發乾眼症。（123RF）

手機追劇滑出乾眼症 醫：逾8成是「缺油」引起

2026-01-26 05:04
營養師提醒，攝取優質Omega-3食物，絕對比補充品更重要，鮭魚就是優質來源；示意圖。（圖／123RF）

高溫、反覆加熱 Omega-3最大敵人 煮錯吃錯反傷身

2026-01-26 01:00

超人氣

更多 >
換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返

換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返
Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒

Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒
新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母

新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母
非法移民德州大橋瘋狂掃射上百槍 警:極其兇殘

非法移民德州大橋瘋狂掃射上百槍 警:極其兇殘
喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫

喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫