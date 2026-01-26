鼻中膈彎曲常頭痛 藥物難根治 微創手術找回暢快呼吸

我的頻道

NOW健康
醫師提醒，反覆鼻塞、頭痛甚至睡眠障礙，很可能就是鼻中膈彎曲，藥物只能緩解，手術才能根治；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，反覆鼻塞、頭痛甚至睡眠障礙，很可能就是鼻中膈彎曲，藥物只能緩解，手術才能根治；示意圖。（圖／123RF）

台灣藝人米可白透露長期每天頭痛原來是鼻肉肥厚所致，經檢查確診鼻中膈彎曲，連醫師都建議進行手術方能改善。許多人可能不知道，反覆鼻塞、頭痛甚至睡眠障礙，很可能就是鼻中膈彎曲在作祟。這個看似陌生的疾病其實相當普遍。

台灣台安醫院耳鼻喉科袁聖博醫師指出，鼻中膈就像鼻腔中央的分隔板，由軟骨與硬骨組成，將鼻腔分成左右通道，而造成彎曲的主因多半是在成長過程中，軟骨生長速度快於硬骨，互相擠壓導致彎曲，這是大多數人彎曲的原因；而外傷性因素則常見於男性，打架、衝撞性運動或車禍等外力撞擊都可能造成鼻中膈移位。輕微彎曲通常不會造成困擾，但嚴重時會引發多種症狀。

袁聖博提醒，鼻塞是最常見的表現，大多患者都會出現此症狀，一開始可能只是單側鼻塞，但若對側鼻甲代償性肥大，最後會演變成雙側鼻塞。彎曲處會改變鼻腔氣流，使該處黏膜血管容易擴張而反覆流鼻血。若彎曲形成骨刺壓迫中鼻甲，會刺激神經引發頭痛，痛感可從鼻樑延伸到額頭與後腦，長期鼻塞還會導致用口呼吸、打鼾、睡眠呼吸中止症等問題，嚴重影響生活品質。

對於輕微症狀，袁聖博表示會先使用類固醇鼻噴劑或抗組織胺來減輕黏膜腫脹，但這些藥物無法改變已經彎曲的骨骼結構。若是嚴重彎曲者仍需手術治療，而目前主流是微創內視鏡手術，會從鼻腔內切開黏膜，移除彎曲的軟骨與硬骨，但會保留上方與前方約一公分的L型結構作為支撐，避免術後塌鼻。

袁聖博補充說明，微創手術傷口隱藏在鼻腔內，採全身麻醉進行，手術時間約一小時，術後無需填塞止血棉條，大幅降低疼痛感，當天或隔天即可出院，兩周後黏膜恢復約八成就能感受呼吸順暢。

值得注意的是，鼻中膈矯正手術屬健保給付範圍，只要是因功能障礙而非美容需求，經醫師評估後即可獲得補助。若長期受鼻塞、頭痛或睡眠問題困擾，建議盡早就醫檢查，及早治療才能重拾暢快呼吸。

（本文由NOW健康提供，https://healthmedia.com.tw/）

