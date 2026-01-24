黃鼻涕≠細菌感染 誤用抗生素反增抗藥性風險

醫師提醒，黃鼻涕不等於細菌感染，提醒勿因顏色誤用抗生素，不必要的抗生素使用，可能造成腹瀉、過敏反應，增加抗藥性風險；示意圖。（圖／123RF）

日夜溫差大時，感冒及上呼吸道感染患者激增，有人會出現黃鼻涕等症狀，要求醫生開抗生素。醫生提醒，鼻涕顏色改變並非判斷是否需要抗生素的依據，應由醫師依整體症狀專業評估。

台灣衛福部台南新營醫院家庭醫學科醫師翁靖惠指出，第一線門診中，常見家長因孩子鼻涕變黃而感到焦慮。實際上，是否需要抗生素，需綜合評估症狀持續時間、是否合併高燒、精神與食慾狀況、臉部或牙齒疼痛，以及是否出現「先好轉又惡化」的病程變化，而不是單看鼻涕顏色。

翁靖惠特別提醒家長，幼兒在感冒後期常因鼻腔較狹窄、擤鼻能力不足，使分泌物較易滯留，看起來又濃又黃，但多半仍屬病毒感染恢復期。若孩子精神活動力尚可、食欲沒有明顯下降、未出現持續高燒或嚴重臉部疼痛，通常只需支持性治療即可。

家長可協助孩子多補充水分、適度休息，並以生理食鹽水清洗鼻腔或協助清除鼻涕，改善不適。

若症狀超過10天仍未改善，或出現高燒不退、精神萎靡、單側臉部疼痛、牙痛等警訊，則應速就醫，由醫師判斷是否需要進一步檢查或治療。

新營醫院提醒，不必要的抗生素使用，可能造成腹瀉、過敏反應，並增加抗藥性風險，對兒童未來的感染治療反而不利，感冒高峰期間，醫病雙方共同建立正確用藥觀念，有助於孩子安全康復。