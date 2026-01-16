我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

天冷當心「耳中風」 突發性聽力損失72小時是關鍵

高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議

天冷當心「耳中風」 突發性聽力損失72小時是關鍵

記者翁唯真／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
寒流一波波來襲，不僅心血管疾病風險增加，不少民眾只注意手腳冰冷、血壓波動，卻忽略了耳朵這個看不見、卻極度依賴血液循環的器官。(本報系資料照)
寒流一波波來襲，不僅心血管疾病風險增加，不少民眾只注意手腳冰冷、血壓波動，卻忽略了耳朵這個看不見、卻極度依賴血液循環的器官。(本報系資料照)

1名48歲上班族，一早起床發現右耳「像被關掉一樣」突然聽不到，並伴隨惱人的嗡嗡耳鳴聲。他以為只是感冒或洗澡耳朵進水，硬撐至傍晚才驚覺不對勁就醫。經醫師診斷後發現為右耳重度「突發性感音神經性聽力損失」，俗稱耳中風，所幸發現不算太晚，經藥物治療及依照醫囑，並以聽力輔具介入，聽力已獲得改善。

寒流一波波來襲，不僅心血管疾病風險增加，不少民眾只注意手腳冰冷、血壓波動，卻忽略了耳朵這個看不見、卻極度依賴血液循環的器官。

中華民國聽力師公會全國聯合會秘書長暨科林助聽器資深聽力師蔡鋕鑫指出，冬季是「突發性聽力損失」，也就是俗稱「耳中風」的好發期，尤其在氣溫驟降的清晨與夜晚，更容易悄悄發生。

內耳結構的供血來源是一條極為細小的「迷路動脈」，與心臟、腦部不同的是，它幾乎沒有備援血管。一旦血流因低溫而收縮、血液黏稠度上升，內耳便可能在短時間內出現缺血狀況。

臨床上常見，患者在天冷時突然發現聽力明顯下降、耳鳴加劇，甚至伴隨悶塞感或暈眩，卻誤以為只是感冒、耳屎或壓力大，選擇再觀察幾天。事實上，國內外醫學文獻皆指出，突發性聽力損失本質上是一種「內耳缺血性病變」，若未在72小時黃金治療期內處理，聽力可能難以完全恢復。

「很多人以為中風只會發生在腦，其實內耳同樣怕缺血。」蔡鋕鑫表示，近年耳中風患者已有年輕化趨勢，35至55歲的上班族、高壓族群並不少見。天冷本就會讓血管收縮，若再加上熬夜、壓力大、咖啡因或抽菸等因素，更容易讓內耳的微血管發生狀況。

耳中風的判斷不能只靠感覺，「是否真的聽不到，必須透過專業聽力檢測才能確認。」若民眾出現明顯聽力下降或懷疑耳中風情況，建議盡速就醫，經由醫師診斷並安排專業聽力檢測。若經醫師診斷後，有使用聽力輔具需要，民眾可尋求合格管道進行後續選配諮詢。選擇輔具時，應注意服務提供者人員專業資格與售後服務。

「耳中風不是等等看就會好，越早發現，越有機會保住聽力。」蔡鋕鑫呼籲，寒流來襲時，除了注意保暖、控制三高與規律作息，也別忘了傾聽自己耳朵的聲音。

中風 中華民國 三高

上一則

以為又扭到…其實腳踝早壞了 「跑步族」要當心

延伸閱讀

寒流襲紐約 長周末恐迎降雪 體感溫度跌至冰點

寒流襲紐約 長周末恐迎降雪 體感溫度跌至冰點
寒流來襲甜湯暖身 營養師警告：暗藏心肌梗塞風險

寒流來襲甜湯暖身 營養師警告：暗藏心肌梗塞風險
醫3件事養生 別戴耳機睡、重視口腔清潔、不要久蹲馬桶

醫3件事養生 別戴耳機睡、重視口腔清潔、不要久蹲馬桶
突發性聽損把握黃金治療72小時 錯過恐永久喪失聽力

突發性聽損把握黃金治療72小時 錯過恐永久喪失聽力

熱門新聞

專家發現「藍色寶地」的年長者有共同的健康習慣。示意圖。圖/AI生成

想活到100歲？ 研究發現長壽10大健康習慣趕快學

2026-01-10 01:30
醫師提醒，醬油膏、沙茶醬等調味料，含鈉量普遍偏高，要護腎可多利用蔥、薑、蒜、洋蔥、辣椒這些天然辛香料提味。（本報系資料照片）

醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃

2025-12-28 04:25
牙醫提醒民眾應定期洗牙，預防牙周病；示意圖。(本報資料照片)

資深牙醫靠「4原則」 養出一口好牙

2026-01-15 01:00
今年秋冬呼吸道病毒活躍，全美流感病例達到新冠疫情以來的最高峰；示意圖。（取自123RF）

🎙️流感、新冠、RSV來勢洶洶 怎麼預防最有效？

2026-01-13 09:45
吃糖吃太多？台灣糖尿病患者人數已突破250萬人，對於糖尿病仍有著諸多迷思。甜點示意圖。(新華社)

不吃甜的瘦子也可能得 醫揭五大糖尿病迷思

2026-01-14 20:24
想維持免疫力、代謝與心臟健康，醫師提醒，每天至少睡七小時，並盡量維持固定的作息時間；示意圖。（圖／123RF）

想長壽又健康 醫師：養成7習慣

2026-01-09 01:00

超人氣

更多 >
65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅
好市多海鮮怎麼挑？網友推爆這幾款「不吃可惜」

好市多海鮮怎麼挑？網友推爆這幾款「不吃可惜」
川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險

川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險
27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她

27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她
去年訪美遊客跌6% 這幾國觀光客大減

去年訪美遊客跌6% 這幾國觀光客大減