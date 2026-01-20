我的頻道

擠破青春痘 增生成10公分蟹足腫

年輕男患者擠青春痘後，傷口變成長10多公分的「蟹足腫」疤痕(上)，經治療，蟹足腫明顯改善(下)。(圖／員榮醫院提供)
年輕男患者擠青春痘後，傷口變成長10多公分的「蟹足腫」疤痕(上)，經治療，蟹足腫明顯改善(下)。(圖／員榮醫院提供)

一名20多歲男病患胸部長了一顆小小青春痘，他擠痘痘後，傷口卻遲遲無法癒合，持續增生，長成10幾公分的粗厚疤痕，且有發癢、疼痛及灼熱感，醫師診斷為「蟹足腫」，經手術切除後，再以羊膜生長因子治療，已明顯改善，患者也重新找回自信。

這名年輕男患者之前擠完胸口痘痘後，傷口竟紅腫起來，最後成為長長一條粗厚疤痕，他因害怕別人異樣眼光不敢游泳，更深怕往後會無法交女朋友。

台灣員榮醫院整形外科主任陳宏銘說，蟹足腫是一種常見的疤痕異常增生疾病，常見於車禍、割傷、燒燙傷，甚至手術或剖腹產後。當傷口進入癒合期，體內纖維結締組織過度增生，疤痕會持續向外擴張、隆起變厚，伴隨紅、硬、痛癢等不適症狀，嚴重時甚至影響關節活動與日常生活，好發於胸前、背部、肩膀等張力較大的地方。

陳宏銘說，傳統治療方式包括藥物注射、物理治療或手術切除，但復發率與副作用一直是臨床挑戰。近年來，整形外科採用外科手術結合原生基質膜羊膜生長因子的新型治療策略，已獲得醫界肯定，並有科學論文佐證。

陳宏銘表示，蟹足腫病因也可能包括免疫系統先天性異常，或外傷、手術導致皮膚受傷，免疫細胞全被活化，啟動免疫反應，進而引發蟹足腫。有些感染或腫瘤也會誘發類似反應，增加蟹足腫風險。

