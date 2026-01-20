我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

富豪搬離加州遷往邁阿密 買房、成交7天搞定

「我只喜歡美的事物」范倫鐵諾留下半世紀傳奇

停用瘦瘦針 研究：不到2年就復胖

編譯周辰陽
聽新聞
test
0:00 /0:00
研究指出，​停止使用瘦瘦針​等減重藥物，往往不到兩年就會把減掉的體重全部吃回來，回升速度明顯快於其他減重方式；示意圖。(圖／123RF)
研究指出，​停止使用瘦瘦針​等減重藥物，往往不到兩年就會把減掉的體重全部吃回來，回升速度明顯快於其他減重方式；示意圖。(圖／123RF)

對許多希望輕鬆減重的人而言，「瘦瘦針」被視為一大利器，但一項具有里程碑意義的研究指出，停止使用瘦瘦針等減重藥物的人，往往在不到兩年的時間內，就把原本減掉的體重全部吃回來，而且回升速度明顯快於任何其他減重方式。

衛報報導，這類減重藥物被稱為GLP-1促效劑，最初是為治療糖尿病而開發，透過模擬類胰高血糖素肽-1(GLP-1)荷爾蒙的作用，幫助人產生飽足感。

這項由牛津大學學者主導、並發表於《英國醫學期刊》(BMJ)的研究，回顧了37項既有的減重藥物研究，共涵蓋9341名參與者；減重治療平均持續39周，追蹤期平均為32周。分析顯示，停止使用減重藥物的人，平均每月會回復約0.4公斤體重。參與者在停用任何類型的減重藥物後，平均會在1.7年內恢復到原來的體重。

具體而言，服用任何類型減重藥物的人，在治療期間平均減重8.3公斤，但在第一年內即回復4.8公斤。研究並指出，無論治療期間減重幅度多寡，與可能包括特定飲食或運動計畫的行為介入方案相比，停用這些藥物後的體重回升速度幾乎快了4倍。

牛津大學納菲爾德基層醫療健康科學系(Nuffield Department of Primary Care Health Sciences)學者韋斯特(Sam West)博士表示，停用減重藥物後出現的快速體重回升，並非藥物本身所造成。

他說：「這些藥物正在改變肥胖症的治療方式，並能達到重要的減重效果。然而研究顯示，人們在停藥後體重往往會迅速回升，速度甚至快於行為介入方案。」

韋斯特補充說，這並非藥物的缺陷，而是反映肥胖症作為一種慢性、易復發疾病的本質。這也對僅短期使用藥物、卻缺乏長期且全面體重管理策略的做法提出警示，並凸顯初級預防的重要性。

過去研究顯示，減重藥物除了有助於減重外，也可能對患者其他健康面向帶來益處；例如，一項研究發現，相關藥物可將心臟病患者早逝的風險降低一半。然而，這項研究同時指出，減重藥物對心血管與代謝健康指標，如血壓與膽固醇所帶來的改善，在停藥後約1.4年內也會回復至原先水準。

英國糖尿病協會(Diabetes UK)研究傳播負責人萊利(Faye Riley)博士表示：「減重藥物可以成為管理體重與降低第二型糖尿病風險的有效工具，但研究再次提醒，這類藥物並非一勞永逸的快速解方。唯有在適當情況下開立處方，並搭配量身打造的整合式支持措施，使用者才能在停藥後持續受益，並盡可能長時間維持減重成果。

醫師提醒，肥胖症是一種複雜、慢性且易復發的疾病，應長期管理體重和科學化治療，才能...
醫師提醒，肥胖症是一種複雜、慢性且易復發的疾病，應長期管理體重和科學化治療，才能有效控制並改善健康 ；示意圖。(路透)

減重 糖尿病 心臟病

上一則

白開水竟是嗆咳大魔王 一嗆就拍背恐窒息 專家：50歲起強化吞嚥力

下一則

度假完仍疲累？ 3招讓你「脫離工作」真正減壓

延伸閱讀

中醫師：吃對才重要 減重先「校正體質」

中醫師：吃對才重要 減重先「校正體質」
麥特戴蒙為「奧德賽」減重 自曝高中後就沒那麼瘦過

麥特戴蒙為「奧德賽」減重 自曝高中後就沒那麼瘦過
瘦瘦針非一勞永逸 英研究：停用減重藥物不到2年就復胖

瘦瘦針非一勞永逸 英研究：停用減重藥物不到2年就復胖
抗癌藥、減重藥…全球藥廠面臨「專利懸崖」 將催出併購潮

抗癌藥、減重藥…全球藥廠面臨「專利懸崖」 將催出併購潮

熱門新聞

醫師提醒，醬油膏、沙茶醬等調味料，含鈉量普遍偏高，要護腎可多利用蔥、薑、蒜、洋蔥、辣椒這些天然辛香料提味。（本報系資料照片）

醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃

2025-12-28 04:25
牙醫提醒民眾應定期洗牙，預防牙周病；示意圖。(本報資料照片)

資深牙醫靠「4原則」 養出一口好牙

2026-01-15 01:00
今年秋冬呼吸道病毒活躍，全美流感病例達到新冠疫情以來的最高峰；示意圖。（取自123RF）

🎙️流感、新冠、RSV來勢洶洶 怎麼預防最有效？

2026-01-13 09:45
吃糖吃太多？台灣糖尿病患者人數已突破250萬人，對於糖尿病仍有著諸多迷思。甜點示意圖。(新華社)

不吃甜的瘦子也可能得 醫揭五大糖尿病迷思

2026-01-14 20:24
衛福部台北醫院營養師朱姵穎提醒，若出現排便量少且硬，每周少於3次或需用力解便等症狀，應及早透過飲食調整與適度運動（如瑜珈、慢跑）改善。（台北醫院提供）

腸道罷工一周「無便意」 營養師傳授「順暢3部曲」打造不塞車腸道

2026-01-15 04:56
研究顯示，飯後散步10分鐘，就能明顯降低血糖，相較久坐，低強度步行可讓血糖平均下降約17%；示意圖。（圖／123RF）

想穩定血糖 飯後90分鐘內花10分鐘做1件事就有效

2026-01-16 01:00

超人氣

更多 >
清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣

清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣
遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能

遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能
5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵
談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平

談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平
中國去年新生兒不到800萬「相當於乾隆三年的水平」

中國去年新生兒不到800萬「相當於乾隆三年的水平」