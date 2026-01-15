65歲婦腰痛走不動 「3D導航輔助手術」助恢復行走

中高齡族群若長期出現腰痛、臀部或下肢痠麻刺痛，甚至走一段路就必須停下休息，往往與退化性腰椎狹窄及神經受壓有關，並非單純老化現象；示意圖。(圖／123RF)

一名65歲婦人，長期飽受腰痛、下肢痠麻及坐骨神經痛困擾，行走距離逐年縮短，嚴重影響日常生活。經醫師檢查後，診斷為第三、四、五腰椎合併第一薦椎多節段脊椎狹窄與神經壓迫，並採用電腦導航輔助之前位／前側位脊椎融合手術，術後病患神經症狀明顯改善，恢復行走能力。

台灣台中市立老人復健綜合醫院骨科 部副部長林琮凱醫師表示，患者過去曾接受膝關節 保膝手術及脊椎內視鏡減壓治療，初期恢復良好，但因仍存在多節段腰椎退化性狹窄與骨刺問題，加上彎腰負重與久坐習慣未改善，症狀逐漸惡化，甚至出現神經性跛行。後來採用電腦導航輔助之前位／前側位脊椎融合手術，合併後方骨釘固定，一次完成多節段重建，讓她逐步恢復行走功能，並恢復日常生活。

林琮凱進一步解釋，相較傳統脊椎手術需分部位分階段進行、住院與復原時間長，前位或前側位脊椎融合手術搭配3D電腦導航系統，可在同一次手術中完成多節段融合與多部位重建。手術採間接減壓方式，不需直接進入脊椎腔，大幅降低神經損傷風險。多數病患可於手術當日或隔日配戴背架下床行走，疼痛較少、恢復期明顯縮短，同時提升醫療效能與病患滿意度。

林琮凱表示，中高齡族群若長期出現腰痛、臀部或下肢痠麻刺痛，甚至走一段路就必須停下休息，往往與退化性腰椎狹窄及神經受壓有關，並非單純老化現象。研究顯示，60歲以上族群約有20%~30%可在影像檢查中發現腰椎狹窄，若未及時處理，恐導致下肢無力、行走困難，嚴重者甚至影響排尿、排便功能。

林琮凱建議，平時應注意姿勢調整、避免彎腰負重、強化核心肌群，此類患者不適合坐小板凳、躺沙發，都會加重症狀。當保守治療效果有限時，及早接受專業評估，選擇合適的微創手術，有助於有效解除神經壓迫。(本文由「健康醫療網」提供，https://www.healthnews.com.tw/)