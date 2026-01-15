男子喝珍奶嗆咳昏迷 診出腦血管瘤破裂

我的頻道

豐原醫院心臟血管外科胡家瑜醫師啟動 ECMO(葉克膜)治療，暫時取代心肺功能，使氧合與血流狀況得以穩定，成功撐過最危險階段。(圖╱衛福部豐原醫院提供)
豐原醫院心臟血管外科胡家瑜醫師啟動 ECMO(葉克膜)治療，暫時取代心肺功能，使氧合與血流狀況得以穩定,成功撐過最危險階段。(圖╱衛福部豐原醫院提供)

一名44歲張姓男子喝珍珠奶茶時突然劇烈嗆咳，出現呼吸困難、臉色發紺，數秒內倒地昏迷，送抵醫院後，他已意識不清及急性呼吸衰竭，台灣衛福部豐原醫院啟動重症應變，進行腦室外引流手術及ECMO(葉克膜)治療，張男歷經21天後成功脫離呼吸器，現已返家休養。

豐原醫院副院長張正一表示，患者到院後檢查發現雙側肺部出現大片浸潤，顯示已處於嚴重缺氧狀態，並同時確診為腦血管瘤破裂，併發大範圍顱內出血及顱內壓急劇升高，屬於同時危及腦部與呼吸循環的高致命風險個案。

張正一表示，醫療團隊立即執行腦室外引流手術，成功降低顱內壓，為腦部爭取關鍵存活時間；惟術後患者仍持續嚴重缺氧，因急性呼吸窘迫，由心臟血管外科胡家瑜醫師啟動葉克膜治療，暫時取代心肺功能，使氧合與血流狀況穩定，成功撐過最危險階段。

患者住院第4天順利脫離葉克膜，第21天成功脫離呼吸器，並持續接受後續復健治療。

張正一提醒，嗆咳本身不可怕，但若嗆咳後出現瞬間昏迷，常不是單純嗆到，可能是腦動脈瘤破裂或腦出血等致命事件，腦血管瘤多屬破裂前不易察覺的病灶，一旦合併劇烈症狀，應立即就醫評估。

他呼籲，若出現突發劇烈頭痛、意識改變、語言不清、肢體無力或呼吸困難等症狀，務必立即就醫，把握黃金救命時間。

男子在家中飲用珍珠奶茶時，突然發生劇烈嗆咳，隨即出現呼吸困難、臉色發紺， 雙側肺...
男子在家中飲用珍珠奶茶時,突然發生劇烈嗆咳,隨即出現呼吸困難、臉色發紺, 雙側肺部出現大片浸潤影,顯示已處於嚴重缺氧狀態。(圖╱衛福部豐原醫院提供)

