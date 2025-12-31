我的頻道

德銀行金庫遭竊 保額1萬歐元恐難補損失 客戶聚集抗議

狄鶯問「你是GAY嗎」 曹西平未婚原因曝光 暗戀她30年

曹西平驟逝疑有高血壓病史 醫：若沒控制好 心腦首當其衝

記者沈能元／台北即時報導
曹西平離世，震驚演藝圈。（取材自臉書）
曹西平離世，震驚演藝圈。（取材自臉書）

台灣資深藝人曹西平在家中猝逝。新北市消防局三重分隊接獲報案，趕抵曹西平位於三重住處，發現他已無生命跡象，遺體並出現明顯屍斑與僵硬現象，在場曹的乾兒子Jeremy忍痛放棄急救，享壽66歲。曹西平生前無明確病史，難以確認死因，他的乾兒子今表示，曹生前有高血壓。此是否為猝逝原因？醫師表示，高血壓若沒有控制好，腦、心首當其衝，確實可能引發猝死

台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文說，全台高血壓患者高達400多萬人，影響著身體各器官，其中又以腦、心、腎影響最大，一旦病情沒有控制好，最嚴重的是腦、心首當其衝，確實可能造成猝死。

高血壓如果沒有控制好，腦部容易引起腦出血、腦梗塞、腦動脈瘤破裂，且若發病位置在腦幹等生命中樞，死亡風險很高；心臟方面也容易有心肌梗塞、主動脈剝離、心衰竭等。林謂文說，為避免高血壓引發猝死，不論有無高血壓都要正確量血壓並記錄，而高血壓患者應按時服藥、控制病情。

林謂文指出，正確量血壓口訣為「722」原則，也就是一周「7」天都要量血壓，每天「2」次為早萬各一次，每次量「2」遍，每遍間隔5至10分鐘，每次量完後取較高者記錄，若左右二兩手血壓不同，記得取較高的那一手紀錄，就醫時可提供給醫師參考。高血壓標準值為收縮壓130毫米汞柱、舒張壓80毫米汞柱，若約二周血壓測量共28次，高達7、8成都超過標準值應就醫檢查。

「高血壓最危險的就是沒有任何症狀。」林謂文說，但若出現頭暈、頭痛、臉潮紅、頸部僵硬等症狀，建議應就醫檢查，若是高血壓已引起的心肌梗塞則可能有胸悶、胸痛、喘不過氣，而腦中風則應用「微笑、舉手、說你好」加以研判，如微笑時臉部不對稱、無法舉手、口齒不清，應速就醫。

林謂文建議，平時控制血壓應保持正常作息、飲食少油少鹽，天冷外出應注意保暖，並多吃高鉀蔬果，如芹菜、鳳梨、香蕉、奇異果等，以平衡體內鈉離子，維持血壓平穩。

但若生活作息不正常，時常熬夜、過勞，體型較為肥胖，且經常外食、暴飲暴食，或有高血壓家族史等族群，加上最近低溫、濕冷等天氣因素。林謂文說，在如此「先天不良、後天失調」的條件下，高血壓高風險族群的血壓容易起伏不定，增加腦、心病變猝死風險，一定要提高警覺。

高血壓 猝死 曹西平

早餐公式 蛋白質＋原型碳水＋無糖飲品不出錯

