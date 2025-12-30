髖關節夾擠症候群…走路沒事蹲下痛爆 這些族群易發生

我的頻道

經常要蹲下來工作的泥水工、裝潢工人或水電工，都是髖夾擠症候群的高危險群；示意圖。（圖／123RF）
台灣一名60多歲裝潢師傅數年來飽受下蹲困擾，平常走路時不會痛，但蹲下就會痛得受不了，經醫師診斷為「髖關節夾擠症候群」，這經常是高勞動者與運動員的隱形敵人，經手術將患者破碎組織完整清除，術後恢復良好，解除疼痛夢魘。

台灣員榮醫院骨科醫師花世源說，患者因長期蹲著工作，大腿向上擠壓骨盆與髖臼結構，導致關節承受反覆不正常的壓力，經年累月是，原本應環繞髖關節並提供緩衝與穩定的關節唇逐漸受損，最終撕裂。關節唇損傷在X光片上不易顯示，需透過核磁共振檢查（MRI）。

經手術時將患者破碎組織完整清除，修整並切除長3公分、寬1公分、厚約0.5公分的撕裂軟骨片段，再用關節鏡拉開關節空間，徹底清理髖臼內積存的碎屑與不正常組織，並注入玻尿酸，潤滑軟骨，同時封閉微小出血點並降低術後發炎反應，術後恢復良好。

花世源說，髖關節夾擠症候群是常見但容易被忽略的骨科疾病，高風險族群有水電工、裝潢師傅、修車技師等長時間蹲著工作的勞工；還有跆拳道、跨欄、足球、網球等要大幅度用到髖部動作的運動員，會造成髖關節承受過度壓力，形成骨刺或軟組織損傷，常見症狀有髖部外側或腹股溝疼痛、蹲下時感覺關節卡住。

要避免髖關節夾擠症候群，應注意不要長時間深蹲，花世源說，蹲下時要彎曲健康側的膝蓋，並將會痛的另一隻腿向後伸直。運動時不要過度彎曲、旋轉髖關節，並強化臀部穩定肌群；仰臥或側臥時，兩腿間可夾枕頭，避免關節內收。

醫師解說裝潢師傅因長期下蹲拉扯，造成軟骨被撕裂（圖中紅色圈位置），手術切除撕裂的...
