33歲女產後1年瘦15公斤、血壓高 醫：甲亢未治療恐致死

快訊

記者趙容萱
醫師提醒，有家族史、高齡者或20至50歲女性是甲狀腺亢進的好發族群，如有相關疑慮應盡速就醫；示意圖。（圖／123RF）
產後暴瘦別高興得太早。一名33歲張姓女子生完第二胎後，一年暴瘦15公斤，體重僅剩38公斤。原以為是自然瘦身，卻出現血壓高、心悸、手抖等症狀，經就醫確診為甲狀腺機能亢進。醫師提醒，該病好發於20至50歲女性，若未及時治療，恐有致死風險。

張女無慢性病史，生完第二胎一年後，出現經期不規則、血壓飆高到166mmHg、體重驟降到僅剩38公斤，怎麼吃都沒有胖回來，甚至開始有心悸與手抖不適症狀，嚴重影響工作及照顧小孩。

台中澄清醫院中港院區家醫科醫師廖彥惠表示，張女就診時，經甲狀腺激素及甲狀腺抗體檢驗，確認異常，且張女脖子也有第一級甲狀腺腫，診斷結果為自體免疫性甲狀腺疾病。

廖彥惠說明，張女可能因為之前懷孕以致產後甲狀腺炎，由自體免疫產生甲狀腺機能亢進，檢驗報告顯示促甲狀腺素受體抗體、抗甲狀腺過氧化酶抗體，及抗甲狀腺球蛋白抗體呈陽性，游離三碘甲狀腺素超標正常值三倍，游離甲狀腺素也超標，因此確診甲狀腺機能亢進。

廖彥惠呼籲，甲狀腺亢進風險群包括吸菸、壓力、情緒起伏與賀爾蒙改變，可能會因為自體免疫或病毒感染而誘發，另外家族史、高齡者與20至50歲女性是好發族群，沒有及時治療有高風險致死率，最精確的判別方式需透過驗血確認甲狀腺激素及抗體變化，如有相關疑慮建議盡速就醫。

