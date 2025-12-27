我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不只iPhone摺疊機 WSJ盤點2026年改變生活的科技趨勢

「川普級戰艦」是現代版「大和號」？挨批面子工程、恐成活靶

出差、旅行就便祕？不是腸胃鬧脾氣 大腦恐懼才是關鍵

記者沈能元
聽新聞
test
0:00 /0:00
很容易便祕或只要出差、旅行就拉不出來，醫師提醒，這不是腸子出問題，而是大腦對於排便，因恐懼先踩煞車因而產生「排便焦慮症」；示意圖。（圖／123RF）
很容易便祕或只要出差、旅行就拉不出來，醫師提醒，這不是腸子出問題，而是大腦對於排便，因恐懼先踩煞車因而產生「排便焦慮症」；示意圖。（圖／123RF）

現代人工作繁忙、壓力大，許多人面對「排便」充滿焦慮。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒於臉書表示，門診常有病人主訴，「醫師，我很容易便祕」、「我腸胃好像很差」、「只要出差、旅行，就拉不出來」，這時他會詢問病人，「你是不是只有在家，才比較敢上廁所？」病人會愣一下，笑一笑，點頭。這不是腸子出問題，而是「大腦對於排便，因恐懼先踩了煞車」，此為「排便焦慮症」。

黃軒指出，排便本來是一個高度自動化的生理反射，藉由直腸被糞便撐開，伸展感受器啟動，副交感神經啟動，肛門內括約肌放鬆等過程，整個過程，不需要你思考」，但如出現排便焦慮時，這個過程會被「大腦情緒中樞」插進來，當大腦杏仁核（恐懼中心）過度活化，自律神經切換成「戰或逃」，交感神經興奮讓括約肌更緊，於是身體接收到的「現在不安全」，不能大便。

一旦這樣的事情反覆發生，將會愈憋愈嚴重，因為腸道「學壞了」。黃軒說，如果長期憋便，會導致三件事。首先是腸道的水分被反覆吸收，糞便變硬，直腸對「該排便」的訊號愈來愈不敏感；其次，排便時合併痔瘡、肛裂、疼痛，大腦會記住「上廁所等於是痛加上焦慮」；最後，每一次「拉不出來」都在加深恐懼回路，造成惡性循環。

黃軒說，「排便焦慮症」好發族群並非年長者，而是高壓工作者、完美主義者、習慣自我控制的人，他們不怕痛，但非常怕失控、怕被看見、怕被評價。

若要順利排便，黃軒建議，在身體方面，應攝取足夠纖維、水分，必要時短期軟便藥物；神經部分應藉由腹式呼吸、排便時腳墊高（模擬蹲姿）、放慢且不用力，把自律神經拉回來。至於，心理方面應允許自己不完美、不體面、不被掌控，但一個人為了排便開始調整行程，或為了不排便而少吃、為了廁所而放棄社交，就是生活品質已經被焦慮接管，這時候，應向醫師求助。

黃軒提醒，現代人上廁所常滑手機，但滑手機就會坐在馬桶超過5至6分鐘，將導致肛門靜脈壓力上升、痔瘡風險增加、肛裂機率提高、疼痛記憶加深，對排便焦慮者來說，排便一次痛，就可能退回好幾步，建議排便時「不要坐太久」，更不要滑手機，避免排便焦慮惡化。

便祕

上一則

喬州女2年減88公斤變辣妹 她卻更加容貌焦慮、沒安全感

延伸閱讀

低脂飲食卻「腦霧」 醫揭關鍵：缺了它 吃對可防失智

低脂飲食卻「腦霧」 醫揭關鍵：缺了它 吃對可防失智
一出差就便秘？3大族群當心「排便焦慮症」醫揭關鍵不在腸胃

一出差就便秘？3大族群當心「排便焦慮症」醫揭關鍵不在腸胃
連演5部大女主戲 楊紫「資源太牛」傳三搭李現

連演5部大女主戲 楊紫「資源太牛」傳三搭李現
連演五部？ 楊紫下一部劇又是大女主戲 網驚：資源太牛了

連演五部？ 楊紫下一部劇又是大女主戲 網驚：資源太牛了

熱門新聞

談到如何維持體態，43歲的Ella直言自己「吃得很乾淨、早睡早起」，盡量不碰太油膩或太上火的食物，以菜、肉、飯等原型食物為主。(記者林士傑／攝影)

Ella力推超慢跑 他詳解「怎麼跑不受傷、跑多久才有用」

2025-12-21 20:05
皮膚科專家提醒，洗澡時間應該跟著自己的生活習慣、作息與皮膚需求，不是要依照一套固定規則；示意圖。(圖／123RF)

早上洗澡還是晚上較健康？學者曝這1時間洗能減緩過敏

2025-12-23 01:00
醫師表示，甲狀腺癌早期沒有明顯症狀，應定期健康檢查；示意圖。(圖／123RF)

甲狀腺癌早期無症狀 醫警示若有4病徵 恐已是中晚期

2025-12-19 01:00
示意圖。（取自123RF）

想長壽就補充1營養素…遠離癌症、糖尿病 還能護心血管

2025-12-12 13:15
兩性親密活動，如有不適最好就醫求助。示意圖。(歐新社)

58歲男聖誕夜解鎖新姿勢 啪一聲沒理...隔天驚見「紫茄子」

2025-12-25 22:16
示意圖。（取自123RF）

每天健走萬步也沒用？「不易失智」者有兩項意外共同點

2025-12-08 13:17

超人氣

更多 >
國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照

國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照
出國旅遊前 為何拍下護照背面條碼很重要？

出國旅遊前 為何拍下護照背面條碼很重要？
不是佳德 台灣鳳梨酥測評他推這家「全場第一」

不是佳德 台灣鳳梨酥測評他推這家「全場第一」
好市多袋裝柳橙不要買？網友揭原因

好市多袋裝柳橙不要買？網友揭原因
退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則

退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則