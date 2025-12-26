突然想不起晚餐吃什麼 恐因大腦過勞致「手機失智症」

我的頻道

翁唯真
醫師提醒，長時間、無目的地滑手機，可能對大腦造成潛在傷害，出現「手機失智症」，有些人甚至不看手機就難入睡，造成情緒不安及長期睡眠不足；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，長時間、無目的地滑手機，可能對大腦造成潛在傷害，出現「手機失智症」，有些人甚至不看手機就難入睡，造成情緒不安及長期睡眠不足；示意圖。（圖／123RF）

一名45歲科技業工程師，長期在通勤、用餐與睡前滑手機，某次開會時突然想不起合作多年的同事名字，回家後也記不得前一晚的晚餐內容。經醫師評估後確認非失智，而是長期資訊過載與睡眠不足所造成的「類手機失智狀態」，調整手機使用習慣、規律運動、改採手寫筆記並固定午睡後，3個月內專注力與記憶力明顯改善。

智慧型手機已成為現代人生活中不可或缺的工具，但醫界提醒，長時間、無目的地滑手機，可能對大腦造成潛在傷害，出現「手機失智症」，用以形容因過度依賴手機、資訊大量湧入，導致專注力下降與記憶提取困難的狀態。

台灣精神科醫師楊聰財表示，手機失智症的關鍵並非「記不住」，而是「想不起來」。在短影音、即時通知與碎片化資訊持續刺激下，大腦長時間處於亢奮狀態，前額葉無法有效整理與提取記憶，導致記憶明明存在，卻一時無法調用，就像抽屜卡住、打不開一般。

從臨床觀察來看，這種狀態不只影響認知功能，生理層面上，大腦缺乏休息時間；心理層面，容易出現焦慮、詞彙使用困難與注意力破碎；在社會層面，人際互動逐漸被螢幕取代，語言與情感交流能力退化；長期下來，甚至讓人失去安靜反思與與自己對話的能力。

楊聰財說，包括手機不在身邊就感到焦慮、洗澡或上廁所也要滑手機、不看手機難以入睡、出現幻聽通知聲或震動、一時想不起人名或物品名稱、對話時容易詞窮、工作或家務效率下降、對小事過度思考、情緒焦躁不安，及長期睡眠不足。若同時出現多項情況，應提高警覺，重新檢視生活節奏。

在預防與改善方面，楊聰財建議透過刻意動腦來訓練大腦，例如記憶電話號碼與路線、不事事依賴手機查詢；持續學習語言、樂器或閱讀，以刺激神經連結；進行數獨、拼圖等益智活動；以手寫方式記錄重點，加深記憶痕跡；並維持規律運動、均衡飲食與充足睡眠，讓大腦有時間整理與修復。

此外，深度社交與適度的數位排毒同樣重要。楊聰財說，透過實際聊天與討論活化語言與情緒相關腦區，或嘗試不帶手機散步、露營、泡三溫暖，讓大腦暫時遠離刺激；冥想或靜心片刻，也有助於恢復專注與內在平衡。

楊聰財提醒，當使用者能有意識地選擇內容、避免無止境滑動，手機仍可成為有效工具，而非讓大腦超載的來源。記憶力的退化不只是年齡問題，長期忽視大腦的休息與深度使用，同樣可能提早耗損認知功能。

日本研究：1歲看3C愈久 3歲罹自閉症機率愈高

短影音恐危害大腦 醫：「短暫快樂」難以維持專注力

突然想不起同事名字、晚餐吃什麼 醫曝現代人新疾病「手機失智症」

每天健走萬步也沒用？「不易失智」者有兩項意外共同點

每天健走萬步也沒用？「不易失智」者有兩項意外共同點

