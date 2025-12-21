三餐外食又偏好油炸 33歲女子腹痛就醫竟是膽道發炎

我的頻道

記者陳俊智／桃園即時報導
逆行性膽道取石術是不必開刀就能移除膽結石的治療方式。（衛福部樂生醫院提供）
逆行性膽道取石術是不必開刀就能移除膽結石的治療方式。（衛福部樂生醫院提供）

台灣新北一名33歲女子三餐外食且偏好油炸物，去年檢查出膽結石卻不根治，不舒服只掛急診打止痛針，直到上個月胃寒發燒、疼痛難耐就醫，結石已釀膽道發炎，險些有生命危險，幸衛福部樂生醫院運用內視鏡逕行手術，不僅康復期短，還省去開腸剖肚之苦。

樂生醫院指出，該女子去年健檢已發現膽結石，但始終以工作忙碌為由不願手術，上個月因腹痛與畏寒發燒求診時，黃疸跟發炎指數都已經超標，檢查結果顯示結石已阻塞膽道，造成發炎。

樂生醫院生理檢查室主任、胃腸肝膽科醫師詹易達指出，膽道結石是指結石出現在膽管內，可能是膽囊結石掉落至膽管，也有可能是直接在膽管內形成。結石會阻塞膽汁流動，有些人沒有明顯症狀，但若出現右上腹或上腹疼痛、黃疸、茶色尿、發燒、畏寒、噁心、嘔吐等症狀，很可能就是阻塞或感染。

顏小姐擔心手術傷口影響工作與生活，對手術抱有疑慮，但樂生醫院幫她安排逆行性膽道取石術，不僅沒在身上留傷口，術後3天就順利出院。

詹易達表示，逆行性膽道取石術是將內視鏡從口腔探入，經過胃、十二指腸，由膽道出口逆行進入膽管，隨後用氣球或取石網將膽道結石推到十二指腸，然後沿著腸道隨糞便排出。此手術需要特殊器械，以往只能轉送大醫院，但現在樂生醫院也能完成手術。

詹易達也說，膽道取石術目前有健保給付，若健檢得知膽結石，建議盡快就醫評估，以免症狀惡化導致急性膽囊炎、膽管炎，危及生命。

福部樂生醫院生理檢查室主任詹易達。（衛福部樂生醫院提供）
福部樂生醫院生理檢查室主任詹易達。（衛福部樂生醫院提供）

