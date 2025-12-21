70歲翁車禍肋骨骨折拍電腦斷層 意外揪出肺腺癌

我的頻道

記者黃寅
國軍台中總醫院胸腔外科主任謝志明說，他在電腦斷層影像中發現患者的右肺疑似有早期肺腺癌病灶。（圖／國軍台中總醫院提供）
一名70歲男性日前因車禍導致胸壁嚴重挫傷與多根肋骨骨折，治療過程中，醫療團隊在電腦斷層影像中發現他的右肺疑似有早期肺腺癌病灶，患者肋骨傷勢復原後隨即接受微創手術切除病灶，並確診為第一期肺腺癌。醫師表示，這場意外加上兩次精準的微創手術，讓病人「因禍得福」保住生命。

國軍台中總醫院胸腔外科主任謝志明說，患者送醫時左側第三至第七肋骨骨折合併血胸，呼吸極度困難，疼痛指數高達8分。傳統肋骨骨折多採保守治療（不開刀），病人需忍受長達二至三個月的劇痛，若錯位嚴重甚至需半年才能癒合，且易引發肺炎、氣血胸等併發症。

經評估後，醫療團隊採用「胸腔鏡輔助肋骨骨折復位矯正鋼板內固定手術」，術後疼痛指數迅速降至3分，呼吸明顯改善，也能順利咳痰與進行肺部復健，住院兩周即順利出院。謝志明說，該院已擁有超過1000例的肋骨骨折手術經驗，能透過內視鏡輔助縮小傷口，是目前符合適應症病人的最佳選擇。

另外，在處理外傷的術前電腦斷層中，謝志明同時發現患者右下肺葉有疑似早期肺癌的毛玻璃樣病灶。且待肋骨傷勢穩定、術後回診追蹤時，病灶依然存在。謝志明隨即為患者安排第二次「胸腔鏡微創手術」切除病灶，病理報告證實為肺腺癌第一期。

謝志明說，肺癌早期幾乎無症狀，被稱為「隱形殺手」，若能在第一期發現，五年存活率高達九成以上。患者若非因車禍接受高階影像檢查，恐怕難以在早期發現病灶。

他也藉此呼籲，胸部X光難以發現1公分以下病灶，低劑量電腦斷層（LDCT）是目前唯一具實證的早期篩檢工具，一旦懷疑為早期肺腺癌，及早接受胸腔鏡微創手術是改善預後的關鍵。

國軍台中總醫院胸腔外科主任謝志明在電腦斷層影像中發現患者的右肺疑似有早期肺腺癌病...
