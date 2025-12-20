研究：音樂能強化藥效 幫助腦部治療

我的頻道

研究發現，音樂能減輕焦慮、協助實驗性藥物進入大腦，並可作為治療的補充工具。(路透)
科學家逐漸發現，音樂的功用不只是提升情緒，還能減輕焦慮、協助實驗性藥物進入大腦，並可作為治療的補充工具，協助管理疼痛與焦慮，未來甚至可能提升腦部疾病治療的效果。

Axios報導，史坦福大學醫學院精神科助理教授鮑林（Daniel Bowling）指出，音樂具有刺激身體獎賞系統的力量，方式類似於溫暖、食物與社交連結，而這是過去幾十年神經科學中最重要的發現之一。

鮑林指出，這代表在焦慮或憂鬱時，音樂可以幫助活化大腦區域與令人感到愉悅的化學物質。

除了聆聽音樂帶來的生理反應之外，積極聆聽音樂與歌曲創作的活動，也可能產生類似認知行為治療的焦慮緩解效果。這是研究音樂治療師麥克納利（Sean McNally）對癌症倖存者進行持續研究時所觀察到的情況。

報導也指出，音樂可能讓藥物更有效地進入大腦。在一項最新經同儕審查的研究中，老鼠在注射奈米顆粒藥物後暴露於低頻聲音，大腦吸收的藥量顯著增加。

領導研究的以色列理工學院前博士後研究員莫拉-雷蒙多（Patricia Mora-Raimundo）表示，希望未來能讓患者接觸不同的音樂模式，例如低頻聲音，最終能用於輔助神經退化性疾病的治療。

