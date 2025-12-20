我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人超市豬肉蔬果特價爆搶購 她狂買30磅五花肉

馬斯克上訴成功 特斯拉1390億元薪酬案獲恢復

腹瀉原因多 觀察糞便看腸癌警訊

沈能元
聽新聞
test
0:00 /0:00
醫師表示，正常人一到三天排便一次，都是可接受的次數，重要應觀察糞便的顏色、粗細、型態，以及解便時是否合併其他症狀。(圖／123RF)
醫師表示，正常人一到三天排便一次，都是可接受的次數，重要應觀察糞便的顏色、粗細、型態，以及解便時是否合併其他症狀。(圖／123RF)

許多人腸胃不好、經常腹瀉，懷疑是腸道內壞菌過多，但其實腸道菌是很複雜的生態，腹瀉也未必是腸道菌所引發。台灣振興醫院大腸直腸外科主任黃任嫻表示，相較於懷疑腸道內壞菌過多，更需注意的是：正常人一到三天排便一次，都是可接受的次數；應觀察糞便的顏色、粗細、型態，以及解便時是否合併其他症狀。

腸道菌是指生存在腸道內的所有微生物群，包括細菌、病毒、真菌和其他微生物等。黃任嫻說，腸道菌的種類多樣，有些對人體有益，有些則可能有害，因此，維持腸道菌群的平衡，對於人體健康至關重要。

吃益生菌有效嗎？

腸道內的原生菌，其中有一些能保護及穩定腸黏膜，並且製造殺菌、抗菌的物質來對抗其他病原菌，重建腸黏膜屏障功能，驅趕壞菌，所以被視為對人體健康有益的微生物，也就是「益生菌」。常見的益生菌種，包含乳酸桿菌、比菲德氏菌、嗜熱鏈球菌和酵母菌等，適當補充，可以改善腸道消化功能、保護腸黏膜、提升免疫力

但如果是出現感染、黏膜發炎損傷、抗生素濫用等情形，可能會造成腸道壞菌的增生，例如食入含病菌的食物，可能導致腸道感染，使得壞菌濃度增加，或是引起自體免疫疾病或乳糖、麩質不耐症等過敏症，可能引起慢性發炎，損傷腸黏膜屏障，導致腸道菌叢失衡，甚至是過度使用抗生素，可能殺死體內益生菌，導致壞菌增加。

益生菌種類繁多，黃任嫻說，製成製劑後相關療效的研究有限，服用益生菌是否具備保健腸道的療效，須視個人的健康狀況而定，加上益生菌定義為營養食品，內容標示規範不如藥品嚴格，因此，建議一般民眾購買時，應選擇經政府審核通過的產品。

糞便異常5現象

黃任嫻提醒，上完廁所後，可以觀察一下糞便顏色，一窺自身的健康狀況。排便發生五種情況時，黃任嫻指出，千萬不可自行亂服成藥，應至大腸直腸外科或胃腸科門診就醫檢查，以確定病症的真正原因，進而對症下藥，以避免延誤病情或導致惡化。

1.糞便呈現深黑色：可能是有胃潰瘍等情況。

2.糞便為全暗紅色及糊便：可能有腸道發炎出血等問題。

3.粗細正常的黃色糞便帶有血塊：可能是痔瘡的問題。

4.排便持續幾周有解不乾淨的感覺，合併糞便變成如筆般細長，並帶有黏液血絲：需懷疑腸癌的可能性。

5.糞便顏色正常，但一周至少有一天有排便不適狀況：如便祕或腹瀉等，加上不明原因腹部絞痛，並持續三個月以上，可能是大腸激躁症作祟。

便祕 免疫力

上一則

這種腹痛別輕忽 55歲婦確診淋巴癌 醫示警：持續5徵兆要就醫

延伸閱讀

養生／不同蛋白質組合 可穩定血糖 也能護腸道

養生／不同蛋白質組合 可穩定血糖 也能護腸道
元凶不只抗生素…這些常見藥 改變腸道微生物

元凶不只抗生素…這些常見藥 改變腸道微生物
奇亞籽、亞麻籽 助排便也穩定血糖

奇亞籽、亞麻籽 助排便也穩定血糖
早起三步驟 出門上班前就能順暢排便

早起三步驟 出門上班前就能順暢排便

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

想長壽就補充1營養素…遠離癌症、糖尿病 還能護心血管

2025-12-12 13:15
林琼姿有五十多年家庭主婦資歷，認為「功成身退後，就該做回自己」。(本報資料照片)

近80歲獨自壯遊21個國家 她每天做一運動鍛鍊追夢體力

2025-12-12 19:06
醫師表示，甲狀腺癌早期沒有明顯症狀，應定期健康檢查；示意圖。(圖／123RF)

甲狀腺癌早期無症狀 醫警示若有4病徵 恐已是中晚期

2025-12-19 01:00
炒菜示意圖。圖／AI生成

50幾歲男罹肝癌…他常煮菜剩油重複用 很多家庭中鏢

2025-12-15 15:59
網友分享居家運動，稱比跑步、跳繩、爬樓梯燃脂效率更高。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Annushka Ahuja）

拿紙巾也能瘦 居家運動「1招通用」減脂縮腰圍

2025-12-15 19:06
長安醫院神經內科醫師林映藍說，維生素B12是維護神經系統運作的關鍵營養素。（長安醫院提供）

67歲婦被誤診罹患憂鬱症 幸及時補充維生素B12獲改善

2025-12-15 18:39

超人氣

更多 >
台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡
美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味

美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味
布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵

布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵
好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉

好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉
加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年