腹瀉原因多 觀察糞便看腸癌警訊

許多人腸胃不好、經常腹瀉，懷疑是腸道內壞菌過多，但其實腸道菌是很複雜的生態，腹瀉也未必是腸道菌所引發。台灣振興醫院大腸直腸外科主任黃任嫻表示，相較於懷疑腸道內壞菌過多，更需注意的是：正常人一到三天排便一次，都是可接受的次數；應觀察糞便的顏色、粗細、型態，以及解便時是否合併其他症狀。

腸道菌是指生存在腸道內的所有微生物群，包括細菌、病毒、真菌和其他微生物等。黃任嫻說，腸道菌的種類多樣，有些對人體有益，有些則可能有害，因此，維持腸道菌群的平衡，對於人體健康至關重要。

吃益生菌有效嗎？

腸道內的原生菌，其中有一些能保護及穩定腸黏膜，並且製造殺菌、抗菌的物質來對抗其他病原菌，重建腸黏膜屏障功能，驅趕壞菌，所以被視為對人體健康有益的微生物，也就是「益生菌」。常見的益生菌種，包含乳酸桿菌、比菲德氏菌、嗜熱鏈球菌和酵母菌等，適當補充，可以改善腸道消化功能、保護腸黏膜、提升免疫力 。

但如果是出現感染、黏膜發炎損傷、抗生素濫用等情形，可能會造成腸道壞菌的增生，例如食入含病菌的食物，可能導致腸道感染，使得壞菌濃度增加，或是引起自體免疫疾病或乳糖、麩質不耐症等過敏症，可能引起慢性發炎，損傷腸黏膜屏障，導致腸道菌叢失衡，甚至是過度使用抗生素，可能殺死體內益生菌，導致壞菌增加。

益生菌種類繁多，黃任嫻說，製成製劑後相關療效的研究有限，服用益生菌是否具備保健腸道的療效，須視個人的健康狀況而定，加上益生菌定義為營養食品，內容標示規範不如藥品嚴格，因此，建議一般民眾購買時，應選擇經政府審核通過的產品。

糞便異常5現象

黃任嫻提醒，上完廁所後，可以觀察一下糞便顏色，一窺自身的健康狀況。排便發生五種情況時，黃任嫻指出，千萬不可自行亂服成藥，應至大腸直腸外科或胃腸科門診就醫檢查，以確定病症的真正原因，進而對症下藥，以避免延誤病情或導致惡化。

1.糞便呈現深黑色：可能是有胃潰瘍等情況。

2.糞便為全暗紅色及糊便：可能有腸道發炎出血等問題。

3.粗細正常的黃色糞便帶有血塊：可能是痔瘡的問題。

4.排便持續幾周有解不乾淨的感覺，合併糞便變成如筆般細長，並帶有黏液血絲：需懷疑腸癌的可能性。

5.糞便顏色正常，但一周至少有一天有排便不適狀況：如便祕 或腹瀉等，加上不明原因腹部絞痛，並持續三個月以上，可能是大腸激躁症作祟。