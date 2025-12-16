肩旋轉肌腱鈣化肌腱炎 半夜翻身痛醒 這年齡層女性留心

我的頻道

記者林琮恩
研究顯示，肩旋轉肌腱鈣化肌腱炎盛行率約2.5%至10%，嚴重時連半夜翻身都會痛醒；示意圖。(圖／123RF)
48歲王小姐在一家貿易公司擔任主管，4個月前開始出現右肩不適等症狀，嚴重時連半夜翻身都會痛醒，在診所求醫後診斷為「肩旋轉肌腱鈣化肌腱炎」，經3個月藥物與復健治療後，仍未見改善，至醫院求診後，經人工智慧輔助分析，確認王小姐屬於「體外震波（ESWT）」反應良好族群，治療3周後手臂活動恢復靈活，並在3個月後回復正常生活。

台灣高雄長庚醫院骨科部運動醫學科副教授周文毅表示，根據研究顯示，肩旋轉肌腱鈣化肌腱炎盛行率約2.5%至10%，以台灣為例，約58.8萬至235萬人可能受影響。最常見位置為旋轉肌群中的「棘上肌」為肩部力量、穩定度與活動度的重要結構。此疾病與退化、內分泌或代謝相關疾病有關，女性盛行率較高，常見於30至60歲之間的族群。

周文毅說，雖然體外震波治療已被證實能有效改善肩旋轉肌腱鈣化肌腱炎症狀，但臨床治療滿意度仍僅約6至7成，為提升治療準確度，團隊首度結合人工智慧機器學習技術，開發出可預測體外震波療效及預後不佳因素的AI模型，分析逾400例病人資料，納入性別、年齡、症狀持續時間、鈣化大小與型態、功能與疼痛指數等臨床變數。

研究團隊分析後，發現不同預測模型，在治療後鈣化能否吸收完全之準確率高達89.5%，預測治療後疼痛與功能改善準確率達9成以上。周文毅說，這套系統可作為臨床治療決策前的重要依據，團隊另發現，症狀持續時間超過10個月、治療前疼痛指數（VAS）高於5分，以及功能指數（CMS）高於55分的患者，在治療後的改善幅度相對有限，建議醫師針對不同患者制定更個人化治療策略。

周文毅提醒，民眾若出現持續肩痛、夜間疼痛或手臂活動受限，應及早就醫診斷與治療，避免拖延，影響生活品質。

這項研究成果為全球首篇以人工智慧預測體外震波(ESWT)治療肩鈣化性肌腱炎療效的研究，並分別刊登於2024年國際期刊「Orthopaedic Journal of Sports Medicine」及2025年「Journal of Shoulder and Elbow Surgery」。

人工智慧 骨科 AI

