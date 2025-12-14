元凶不只抗生素…這些常見藥 改變腸道微生物

醫師提醒，腸道微生物在人體中扮演的角色，不應因為擔心菌群受到影響就自行停藥；示意圖。（圖／123RF）

很多人都知道，抗生素會破壞腸道菌群，但新的研究指出，許多非抗生素藥物，例如抗憂鬱藥、胃酸藥、心臟藥，也可能改變腸道微生物組成，且影響可能在停藥後依然持續。

腸道內有多達數兆個微生物，它們參與消化、免疫、甚至腦部訊號傳遞，因此藥物帶來的變化可能具有長遠影響。專家表示，這一直是被低估的問題。

發表於「mSystems」期刊的研究分析超過2500名參與者的糞便樣本與用藥資訊，結果發現除了抗生素外，抗憂鬱藥、抗精神病藥、β阻斷劑（降血壓）、質子幫浦抑制劑（治療胃酸逆流）、鎮靜安眠藥也與菌群變化相關。

另一項刊登在「Cell」期刊的研究更指出，超過141種常用藥物可直接改變腸道微生物，有些甚至讓某些有益菌明顯減少。研究團隊也建立了電腦模型，用於預測不同藥物對菌群的潛在影響。

腸道微生物能影響消化、免疫、神經、內分泌系統。與肥胖、代謝症候群、肝脂肪等都可能相關。

一、消化系統：協助分解纖維、製造維生素、維持腸道環境

二、免疫系統：訓練免疫、防止壞菌入侵

三、神經系統：透過腦腸軸影響情緒與神經功能

四、內分泌系統：影響血糖 、食慾與代謝

醫師強調，不應因為擔心菌群受到影響就自行停藥，而是應與醫師討論是否可使用較短療程或較低劑量、避免不必要的藥物、透過飲食提升菌群多樣性、多吃蔬果全穀物、補充優格與發酵食品（例如泡菜、康普茶）。

專家指出，目前沒有成熟的「腸道菌群檢測」能準確判斷失衡，因此一旦有持續腹脹、腹瀉、排便改變、便血、體重異常下降等症狀，仍應尋求專業評估。