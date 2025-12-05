我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他從從容容獲長官賞識

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

洗腎仍要顧好血糖 醫：勿自行停藥

健康醫療網
聽新聞
test
0:00 /0:00
洗腎病友及家屬，牢記4句保命重點「不要自己停藥、不要自己加減劑量、規律量血糖、身上帶救急糖」；示意圖。（圖／123RF）
洗腎病友及家屬，牢記4句保命重點「不要自己停藥、不要自己加減劑量、規律量血糖、身上帶救急糖」；示意圖。（圖／123RF）

對許多血液透析病友來說，常常會對於「都已經開始洗腎了，還要吃糖尿病藥嗎？」這個問題感到困惑。但根據台灣高雄榮民總醫院研究分析5249名新產生透析病友的大數據研究發現，洗腎並不代表糖尿病會消失，若病友開始透析後自行停藥，反而會顯著增加死亡風險。高榮團隊提醒，無論是口服藥或胰島素，持續治療者的存活較佳，提醒病友切勿因洗腎，自行中斷糖尿病治療。

高雄榮總大數據研究中心團隊在陳金順院長及屏東榮總腎臟科主任歐世祥帶領下，利用台灣健保資料庫分析2011年至2015年間、共5249名新進入透析治療的病友。該研究把洗腎前已有糖尿病的病友（PDD）細分為持續用藥組（PDD-M）與停用藥物組（PDD-NM），結果發現，原本就罹患糖尿病者若於洗腎後持續服用降血糖藥物（無論口服或胰島素），存活率明顯較高；反之，若自行停藥，死亡風險則顯著上升，凸顯了洗腎期間，患者「持續控糖」的重要性。

此外，針對洗腎後才被確診糖尿病的病友，研究也發現，初期選擇口服藥或胰島素的糖尿病友，整體存活差異不大；但在高齡與男性族群中，口服藥組卻顯示出較佳的存活趨勢。儘管有此發現，但高雄榮民總醫院教學研究部助理研究員殷君豪提醒，每位病友的腎功能、心血管狀況與低血糖風險各不相同，最適合的用藥組合仍須由醫師依據個人情況量身調整。

洗腎期間，透析病友的血糖容易忽高忽低，特別在透析日更需謹慎。殷君豪助理研究員指出，低血糖常見症狀包括手抖、冒冷汗、頭暈、心悸與視線模糊；若發生應立即依醫囑補充含糖食物，並在15分鐘後再度測量血糖。而高血糖則會增加感染與心血管事件的風險，同樣不可忽視。

殷君豪助理研究員提醒病友及家屬，牢記四句保命重點：「不要自己停藥、不要自己加減劑量、規律量血糖、身上帶救急糖。」他建議，透析當天不要空腹就上機，下機後也應再次量血糖並適時補點心，以防「反彈低血糖」。

此外，醫療團隊也應在病人開始洗腎時，馬上進行用藥盤點與衛教，並安排出院後7至14天回診或電話追蹤，持續監測低血糖與再住院率。（本文由「健康醫療網」提供）

血糖 糖尿病 健保

上一則

塑膠微粒增失智、心血管風險 台大研究曝：人體每日糞便至少含8千顆

下一則

睡前滑手機 糖尿病風險增67%

延伸閱讀

吃消夜不一定罪惡 50歲後適合睡前助燃脂的7種食物

吃消夜不一定罪惡 50歲後適合睡前助燃脂的7種食物
抑制血糖飆升 專家：飯後30分鐘快走最有效

抑制血糖飆升 專家：飯後30分鐘快走最有效
節日大餐後動起來 飯後30分鐘快走抑制血糖飆升

節日大餐後動起來 飯後30分鐘快走抑制血糖飆升
糖尿病年輕化 均衡飲食、定時定量吃出穩定血糖

糖尿病年輕化 均衡飲食、定時定量吃出穩定血糖

熱門新聞

英國失智照護專家警告，若長者在傍晚到夜間突然出現情緒或行為異常，可能是失智症相關的「日落症候群」。圖為美國堪薩斯州艾哲頓市2024年12月29日傍晚，多隻大雁在夕陽下映照成剪影。(美聯社)

1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意

2025-11-30 10:58
居家健身近年蔚為風潮，短時、高效、不受空間限制的運動更容易吸引大眾加入。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yan Krukau）

免器材不跳不吵 她教居家運動「百次晨練」：比拉伸更強力

2025-11-24 19:18
研究顯示，高纖飲食有助腸道保養，減少罹患大腸癌風險。(圖／AI生成)

小心4惡習讓大腸癌上門 營養師建議每天喝「1杯飲料」 風險降17%

2025-11-27 18:53
網友分享一套「初學者扶牆轉體」的簡易瘦身動作。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pavel Danilyuk）

「扶牆轉體200下」見馬甲線 她親測：腹部贅肉都不見

2025-12-01 19:08
示意圖。（取自123RF）

失智最早徵兆非「健忘」 6種個性改變 才是第1道裂縫

2025-11-26 14:30
微波爐要清潔乾淨，且微波食物時要注意，避免細菌滋生，引發疾病。(圖／AI生成)

微波爐藏細菌「高溫也殺不死」？ 專家警告：最嚴重引發敗血症

2025-11-26 18:36

超人氣

更多 >
三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？
因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬
楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防
懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光

懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光
南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...

南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...