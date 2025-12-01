「沉默殺手」肺腺癌咳血、胸痛才就醫 近8成已晚期

長安醫院胸腔內科醫師姚智偉說，低劑量胸部電腦斷層肺癌篩檢能偵測到小至0.1公分的病灶，是目前國際實證可有效早期發現肺癌的篩檢方式。(圖／長安醫院提供)

肺腺癌被稱為是「沉默殺手」，醫師表示，許多人誤以為「抽菸才會得」肺腺癌，導致許多生活健康的非吸菸者直到出現久咳不癒、咳血、胸痛或呼吸困難等明顯症狀才警覺就醫，但此時近八成患者已是晚期。

台灣台中市長安醫院胸腔內科醫師姚智偉最近收治兩名患者，一名婦人因咳嗽及活動時呼吸喘促月餘，檢查確診肺癌第四期；另一位56歲不抽菸的婦人則因公司健檢，做了「低劑量胸部電腦斷層肺癌篩檢（LDCT）」才意外發現有1.6公分腫瘤 ，術後證實第一期肺腺癌，目前恢復良好。兩案對比，突顯早期篩檢的重要性。

他說，第一期肺腺癌的五年存活率達九成，但一旦拖延至第四期，存活率驟降至僅剩一成，兩者差距甚大。若非透過LDCT及早發現，可能錯失最佳治療時機。

姚智偉說，傳統胸部X光檢查，因角度限制和死角多，太小的腫瘤或長在骨骼後方的病灶容易被遮蔽；而低劑量胸部電腦斷層肺癌篩檢能偵測到小至0.1公分的病灶，是目前國際實證可有效早期發現肺癌的篩檢方式；且檢查過程僅需約五分鐘，輻射劑量低且不需顯影劑。

他說，即使不抽菸，但除了體質、遺傳等內在因素，環境中的PM2.5空氣汙染 、廚房油煙、二手菸等，皆是不可忽視的肺癌危險因子。