我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

宏都拉斯選情膠著 川普質疑改變選舉結果 嗆將迎地獄代價

川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅

「前額葉失能」腦袋空轉 醫：易引發憂鬱症

記者廖靜清／台北報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
季節轉換時，情緒容易受到影響，要注意冬季憂鬱症找上門。示意圖。（圖／123RF）
季節轉換時，情緒容易受到影響，要注意冬季憂鬱症找上門。示意圖。（圖／123RF）

藝人梁云菲日前驚傳輕生未遂獲救，她自曝被診斷出「前額葉失能」，整個人處於什麼都做不了的狀態。台灣恩主公醫院精神科主任蔡芳茹表示，前額葉負責思考判斷、情緒調節、控制衝動等，其功能失調常與憂鬱、焦慮、生活壓力有關。

梁云菲發文寫下前額葉失能日誌，有3個月出現空轉狀態，除了進食，其他時間就跟廢人一樣，影響社交、工作，經檢查診斷為非典型憂鬱症的鬱期。另經「NIRS近紅外線腦血流檢測」結果14.8，確認「前額葉失能」，即使還沒有嚴重到憂鬱症的地步，但會使人意興闌珊。

蔡芳茹指出，前額葉在記憶功能扮演關鍵角色，因為前額葉是處理短期記憶的重要區域，與海馬迴協同工作。而憂鬱症與前額葉皮質的血流活化程度有關，有研究發現，憂鬱、焦慮症患者的前額葉皮質功能顯著降低。

「憂鬱症可能是調節情緒腦區不活化或過度活化。」蔡芳茹說，前額葉負責調控正向情緒的大腦，一旦失調不平衡，容易產生憂鬱情緒、逃避行為。從生理基礎來看，當前額葉功能失調時，可能造成身心失衡，引發憂鬱症。

憂鬱症常伴隨著疲勞、能量下降，睡眠障礙也十分常見，惡性循環加劇了白天的疲倦感。蔡芳茹表示，根據台灣「精神疾病診斷準則手冊」定義憂鬱症9大症狀，如果有5個症狀以上、持續超過2周且影響日常生活，應盡快尋求心理諮詢或身心科醫師評估和診斷。

憂鬱症9大症狀

1.感到心情低落、沮喪或絕望，時間達2周以上。

2.做任何事都提不起勁或沒有興趣、沒有感覺。

3.入眠困難、睡不安穩或睡眠過多。

4.感覺疲倦或沒有活力。

5.食欲不振、進食過量，體重明顯改變。

6.覺得自己很糟、失敗，充滿失望或有負家人的期望。

7.難以集中精神、專注力不足，難以做決定。

8.行動或說話遲緩，容易覺得煩躁或坐立不安。

9.有輕生或傷害自己的念頭。

憂鬱症

上一則

12歲前擁智慧手機恐傷兒少身心 研究指與憂鬱肥胖相關

延伸閱讀

藝人梁云菲自曝「前額葉失能」 醫提醒：注意9大徵兆

藝人梁云菲自曝「前額葉失能」 醫提醒：注意9大徵兆
才投下關鍵投票 民主黨溫和派要角費特曼倒地住院

才投下關鍵投票 民主黨溫和派要角費特曼倒地住院
醫藥／老年人悶悶不樂 加速記憶衰退

醫藥／老年人悶悶不樂 加速記憶衰退
擰毛巾、轉瓶蓋有困難 握力40歲後開始衰退 小心三高、憂鬱症

擰毛巾、轉瓶蓋有困難 握力40歲後開始衰退 小心三高、憂鬱症

熱門新聞

居家健身近年蔚為風潮，短時、高效、不受空間限制的運動更容易吸引大眾加入。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yan Krukau）

免器材不跳不吵 她教居家運動「百次晨練」：比拉伸更強力

2025-11-24 19:18
示意圖。（取自123RF）

失智最早徵兆非「健忘」 6種個性改變 才是第1道裂縫

2025-11-26 14:30
英國失智照護專家警告，若長者在傍晚到夜間突然出現情緒或行為異常，可能是失智症相關的「日落症候群」。圖為美國堪薩斯州艾哲頓市2024年12月29日傍晚，多隻大雁在夕陽下映照成剪影。(美聯社)

1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意

2025-11-30 10:58
研究顯示，高纖飲食有助腸道保養，減少罹患大腸癌風險。(圖／AI生成)

小心4惡習讓大腸癌上門 營養師建議每天喝「1杯飲料」 風險降17%

2025-11-27 18:53
微波爐要清潔乾淨，且微波食物時要注意，避免細菌滋生，引發疾病。(圖／AI生成)

微波爐藏細菌「高溫也殺不死」？ 專家警告：最嚴重引發敗血症

2025-11-26 18:36
網友分享一套「初學者扶牆轉體」的簡易瘦身動作。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pavel Danilyuk）

「扶牆轉體200下」見馬甲線 她親測：腹部贅肉都不見

2025-12-01 19:08

超人氣

更多 >
省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」
4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植

4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植
貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施

貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施
7項物品倒入排水管中 恐帶來慘重後果

7項物品倒入排水管中 恐帶來慘重後果
衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對中軟弱 台灣更危險

衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對中軟弱 台灣更危險