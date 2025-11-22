跌倒傷頸椎治1年仍手麻痛難入眠 68歲台商靠這招擺脫宿疾

我的頻道

記者趙容萱／台中即時報導
68歲劉姓台商（左）與醫師李漢忠（右）合影。（中醫大市醫提供）
68歲劉姓台商（左）與醫師李漢忠（右）合影。（中醫大市醫提供）

68歲劉姓旅泰台商一年前跌倒，在國外接受治療後仍四肢無力等，痛到難以入眠，後又在北部動頸椎手術，仍無法改善；本月初向台灣台中市立老人復健綜合醫院（中醫大市醫）求診，才發現是頸椎椎間盤突出壓迫脊髓所致，經接受微創手術終於擺脫宿疾。

中醫大腦血管中心副院長李漢忠說明，中樞神經一旦受損常可能留下永久後遺症，因此正確評估、掌握時機、避免延誤至關重要；日常生活中，維持正確姿勢、避免久坐、搬重物與保持適當體重，都是預防脊椎退化與神經壓迫的好習慣；若已出現手麻、痠痛、無力或走路不穩等嚴重疼痛影響生活品質，應盡早就醫，以免造成神經的永久傷害。

劉姓台商表示，他跌倒後造成頸部脊髓挫傷，雖在國外治療後恢復基本自理能力，但仍持續四肢無力、雙手麻木及右手無法上舉，夜間更會痛到難以入眠；今年初在北部接受頸椎手術後病況仍無改善，使他幾近放棄治療。

劉姓台商指出，本月初經友人推薦，向中醫大市醫求診，經李漢忠評估，發現真正病因是第五至七節頸椎椎間盤突出壓迫脊髓，且合併右手腕隧道症候群，非先前手術的頸椎節段，終於找出病因。

李漢忠指出，劉男經專業評估後，接受第五至第七節頸椎椎間盤切除併人工椎間盤置換手術，並同步接受右手正中神經減壓手術，手術歷時約兩小時，出血50c.c，搭配高規格顯微鏡、導航影像系統及超高速電鑽，大幅降低手術風險，加速恢復，術後症狀解除，不需戴頸圈，一周就能重回職場。

劉男術後當天，雙手麻痛立即改善，右手能完全抬高；隔日即可自行行走，找回手腳功能、失眠問題也獲解決，他直呼「終於能睡個好覺了！」並感謝醫療團隊救治。

脊椎中心助理副院長張建鈞強調，此次治療成功的關鍵，在於「跨科整合」及「精準醫療」。透過完整的前置檢查與跨科溝通，才能釐清癥結、制定最適合病人的治療策略。

劉姓台商（著黑西裝者）感謝中醫大市醫醫療團隊救治，讓他擺脫四肢無力、難以入眠的宿...
劉姓台商（著黑西裝者）感謝中醫大市醫醫療團隊救治，讓他擺脫四肢無力、難以入眠的宿疾。（中醫大市醫提供）
劉姓台商切除頸椎間盤，並植入人工椎間盤（箭頭處），術後症狀解除，不需戴頸圈，一周...
劉姓台商切除頸椎間盤，並植入人工椎間盤（箭頭處），術後症狀解除，不需戴頸圈，一周就能重回職場。（中醫大市醫提供）

