日夜溫差大 1歲幼兒竟現氣喘反應

近年環境汙染暴露增加，過去多見於3、4歲孩童氣喘，呈現年齡下探趨勢。(本報資料照片)
入秋日夜溫差大，是幼兒氣喘高峰期，臨床醫師觀察，環境汙染暴露增加，過去多見於3、4歲孩童氣喘，呈現明顯年齡下探趨勢，不到1歲嬰幼兒開始反覆出現喘鳴、久咳、夜咳症況的案例愈來愈多，已成幼兒新型隱形威脅。

台灣阮綜合醫院兒科主治醫師于靜雯指出，幼兒氣喘年齡下降原因，與早期感染和環境汙染有關，部分家庭在幼兒1歲前即送托，加上家中若有上幼稚園兄姊，病毒、細菌往返頻繁，反覆感染容易誘發呼吸道過敏反應，此外，空汙、霧霾、工廠廢氣、二手菸等都可能刺激呼吸道，使敏感度升高，及飲食中高油脂、高加工的促發炎食物也間接影響幼兒免疫狀態。

許多家長擔心幼兒過早用藥，于靜雯強調，氣喘並非終身疾病，治療目標在於控制發炎、避免急性惡化，多數孩子會隨年齡改善，約有3分之1在稍大後完全痊癒，另3分之1症狀大幅減少，她提醒，若長期忽略症狀，兒童在急性期喘到缺氧、肺部反覆受損，才是家長真正應避免的風險。

于靜雯指出，幼兒氣喘並非單純呼吸道感染，而是一種慢性發炎性疾病，與遺傳、環境、生活習慣密切相關，嬰幼兒診斷雖具挑戰性，但臨床上仍可從久咳超過2周、夜間或清晨咳嗽明顯、呼吸發出喘鳴聲、吃奶、進食困難，或咳到嘔吐、活動力下降看出，加上若有家族氣喘史、過敏體質等，即可高度懷疑為幼兒型氣喘。

于靜雯提醒，家中若有氣喘或過敏體質成員，幼兒氣喘發作機率更高，秋冬交替尤要注意，不要等到喘得明顯才就醫，她強調，正確診斷與規律治療，可以讓幼兒安全度過反覆呼吸道感染階段，降低氣喘對日後肺功能形成長期影響。

為避免幼兒氣喘反覆發作，她建議及早做好預防工作，孕期多攝取天然抗發炎食物、減少加工食品，新生兒階段應避免人潮密集與空氣品質不良環境；家中成員返家後需確實洗手、換衣，減少塵蟎、黴菌、生物性過敏源；避免絨毛玩具、地毯堆積過敏原，也不宜在密閉空間吸菸。

近年環境汙染暴露增加，過去多見於3、4歲孩童氣喘，呈現年齡下探趨勢。示意圖。(圖／123RF)

