吃止痛藥就好、打一針就好…4大錯誤觀念 讓痠痛好不了

快訊

搬重物要保持腰背挺直，屈膝蹲下用腿部發力站起，將物品緊貼身體。（圖／123RF）
痠痛已成為現代社會的「文明病」，除了勞力工作者或年長者，許多年輕上班族因生活型態改變，長時間久坐、滑手機及電腦使用等也有相同困擾。

台灣衛福部屏東醫院復健科醫師周嘉駿說，身為復健科醫師，每天久坐看診，他自己也有因長期姿勢不良導致上半身肌肉失衡的「上交叉症候群」，會盡量每天做伸展動作，緩解肩頸肌肉緊繃痠痛等困擾。

周嘉駿表示，復健科常見求診者分為四大類，痠痛部位與潛在診斷因此有異。上班族或久坐族群常見烏龜頸、圓肩、姿勢性下背痛；勞力工作者則有旋轉袖肌腱損傷、姿勢性下背痛、椎間盤突出、腰椎退化或滑脫、膝關節退化性關節炎。

低頭、彎腰搬物 痠痛根源

中高齡族群則是旋轉袖肌腱損傷、冰凍肩、椎間盤突出、腰椎退化或滑脫、膝關節退化性關節炎；運動族群則因運動種類不同，包括肌肉拉傷、韌帶扭傷、旋轉袖肌腱損傷、網球肘、高爾夫球肘、跳躍膝、足底筋膜炎等。

至於痠痛的原因，周嘉駿表示確切成因不明，大致分為功能性或結構性肌肉損傷，功能性通常與過度使用、疲勞有關，形成延遲性肌肉痠痛，症狀通常在活動後6至12小時出現、24至72小時達到高峰；結構性例如部分或完全肌肉撕裂、肌腱斷裂等損傷。

周嘉駿觀察，病人的不良姿勢往往是功能性痠痛的根源，包括低頭族、頭部前傾、圓肩、駝背、腰椎過度前凸、脊椎側彎、坐姿歪斜、翹腳等；另外像是彎腰搬物、枕頭過高或過低、穿不適合的鞋子長距離行走、運動前沒暖身、運動後沒收操等也要注意。

周嘉駿表示，許多民眾面對痠痛時存在「四大錯誤觀念」，這常是復健療效不彰或疼痛反覆的主因：

1.吃止痛藥就好：把止痛藥視為根治手段，忽略背後真正的病因。

2.復健兩三次就好：將復健視為速成治療，缺乏耐心與持續性 。

3.打一針就好：過度期待單一注射能徹底解決慢性問題。

4.沒完全好／沒馬上好／復發＝沒效：缺乏對慢性傷害修復過程的理解，一旦症狀緩解就中斷治療，導致復發又認定復健無效。

周嘉駿強調，有效的復健是醫病雙方的共同責任，醫師要確立診斷、對症下藥，提供物理治療師等跨團隊復健介入，並給予病人支持；病人則要主動參與，改變姿勢、工作方式等日常生活習慣，並確實執行醫師建議的個人化復健如居家運動。

若民眾出現輕微痠痛應如何初步處理？他說，首先要自我評估，留意痠痛部位、嚴重度，姿勢或活動相關性、睡眠和壓力狀況等，並應短期休息，且要在能力範圍內慢慢活動，不要完全不動。此外還可冷熱敷、伸展與按摩，但需留意方式與力道，避免造成二次傷害。

若疼痛已影響生活，可在醫師或藥師指示下使用止痛藥物；若疼痛持續超過一周未改善，夜間痛醒或影響睡眠，疼痛伴隨麻木、無力、刺痛或肌肉萎縮，疼痛範圍擴大或有紅腫熱現象，就要盡快尋求專業醫療評估。

每30至60分鐘 起身活動

周嘉駿分享照顧關節與肌肉的祕訣，包括維持適當體重；規律運動，包括伸展和有氧運動；避免久坐，每30至60分鐘起身活動；使用電腦眼睛應與螢幕頂端保持水平。

他推薦三個隨時可做的上交叉症候群伸展動作，包括坐姿提肩胛肌伸展、坐姿肩部伸展、靠門框胸肌伸展，建議每個動作維持20至30秒，重複2到3次，盡量每天進行。

民眾對止痛藥存在截然不同看法，不是依賴就是抗拒。周嘉駿強調，止痛藥在復健科治療扮演輔助角色，既非萬靈丹也不是毒藥；若能適度控制疼痛，可提高病患進行復健意願，短期內改善生活品質。使用時應遵照醫囑，配合物理治療，或調整姿勢等進行多組合治療，減少單一藥物劑量。

據周嘉駿在診間的觀察，不良姿勢往往是功能性痠痛的根源。（記者潘奕言／攝影）
關節

