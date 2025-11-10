胸悶以為心臟病發？ 嘉榮心理師：小心「過度換氣恐慌症」上身

我的頻道

記者魯永明／嘉義即時報導
台中榮總嘉義分院心理師洪美蘭辦團體諮商課程。（台中榮總嘉義分院提供）
40歲全職媽媽「阿芳」日前在家突感胸悶、呼吸急促，以為心臟病發作，因父親曾因心臟病過世，她焦慮難安，頻量血壓脈搏，連睡眠也受影響。她到台灣台中榮總嘉義分院接受心臟與神經檢查後排除生理問題，經精神科與心理治療介入，搭配認知行為療法、放鬆與正念練習，數月後症狀明顯改善，學會在不適時冷靜面對。

台中榮總嘉義分院心理師洪美蘭表示，過度換氣是常見的身心反應，多與焦慮、緊張或壓力相關。呼吸過快過淺，造成二氧化碳排出過多，就會出現胸悶、心悸、手腳發麻、頭暈等症狀，患者常誤以為心臟出問題。研究推估，18至64歲成人，女性約7%、男性約3.3%有恐慌症，女性風險為男性2倍，但男性遇重大壓力或創傷也可能發作。

洪美蘭指出，恐慌發作誘因可能是明顯壓力事件，如考試、搬家、婚姻變動，也可能與創傷記憶或長期壓力累積有關。首次發作的強烈恐懼易使患者擔心再度發生，形成惡性循環。認知行為療法可協助辨識過度焦慮的思考模式並調整。她建議運用呼吸放鬆技巧，如「4-7-8 呼吸法」，或透過正念專注於當下感受，搭配社交支持，有助減緩焦慮。

坊間曾有人建議以塑膠袋呼吸紓緩過度換氣，但洪美蘭提醒，此法非適用所有人，也無法根本改善問題。若胸悶、心悸等症狀反覆出現，應先由心臟科、神經科排除身體疾病，再由精神科或身心科介入治療。她強調，透過適切醫療及情緒調適，才能有效預防恐慌發作反覆干擾，讓生活回到穩定步調。

台中榮總嘉義分院心理師洪美蘭辦團體諮商課程。（台中榮總嘉義分院提供）
台中榮總嘉義分院心理師洪美蘭會談情形。（台中榮總嘉義分院提供）
