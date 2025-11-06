我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美40座機場將減少10%航班…今日你應知道5件事

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

只是爬樓梯…6旬女臉色發白、小腿浮腫 就醫竟罹「多發性骨髓瘤」

陳雨鑫／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
69歲的徐小姐某天爬樓梯，竟在半途喘得臉色發白，小腿開始浮腫，原以為只是太累，休息幾天會好，沒想到氣喘與倦怠感愈來愈明顯，就醫檢查確診為多發性骨髓瘤。（123RF）
69歲的徐小姐某天爬樓梯，竟在半途喘得臉色發白，小腿開始浮腫，原以為只是太累，休息幾天會好，沒想到氣喘與倦怠感愈來愈明顯，就醫檢查確診為多發性骨髓瘤。（123RF）

69歲的徐小姐一直自認是家中「最健康的人」，平時連感冒都少見，某天，她爬上家裡的樓梯，竟在半途喘得臉色發白，小腿開始浮腫，原以為只是太累，休息幾天會好，沒想到氣喘與倦怠感愈來愈明顯。家人察覺不對，帶她至醫院檢查，抽血結果顯示血色素僅有正常值的一半，轉介至血液腫瘤科後，骨髓切片確診為「多發性骨髓瘤」。

北醫附醫血液腫瘤科主治醫師高冠鈞說，多發性骨髓瘤是一種血液癌症，主要是漿細胞的白血球癌化，破壞骨骼與造血功能，引發貧血、腎損傷、骨折與高血鈣等問題。當徐小姐聽到「癌症」兩個字，整個人愣在診間，她直呼「我沒抽菸、沒喝酒，怎麼會得這種病？」

多發性骨髓瘤的確切成因至今仍不明，但醫學研究顯示，長期暴露於放射線或特定化學物質，如甲苯、福馬林、染髮劑及塗料等，可能增加罹病風險。此病雖非台灣最常見的癌症之一，卻因近年治療技術與標靶藥物快速進步，醫界對其關注度明顯提升，新診斷病例也逐年上升，目前在血液及淋巴系統惡性腫瘤中，發病率僅次於惡性淋巴瘤。

多發性骨髓瘤的症狀常與老化相似，因此容易被忽略，如骨頭疼痛、易感疲勞、頻繁感染、因高血鈣容易口渴、噁心、便秘，及腎功能異常等。 有時在疾病早期可能沒有任何症狀，而是在健康檢查中被發現。

高冠鈞說，多發性骨髓瘤並非無法治癒，只要配合治療，存活率極高，早期治療多發性骨髓瘤，多採取化學治療，療效雖不錯，但反應時間不夠長，常在一段時間後又再復發，近年醫學界研發新型四合一標靶藥物，可搭配自體幹細胞移植，五年存活率超過八成。在醫療團隊的建議與家人的陪伴下，徐小姐決定接受治療。

高冠鈞說，該治療方法為第一階段使用四合一標靶藥物，包含免疫調節劑、蛋白酶體抑制劑、CD38單株抗體及類固醇，療程多在門診完成，副作用比傳統化療溫和，三個月後，檢查顯示M蛋白是否有下降，若下降表示病情獲得控制，接著就可執行自體造血幹細胞移植。

徐小姐聽到「移植」，再度退縮，擔心會掉髮、嘔吐、臥床。高冠鈞表示，自體造血幹細胞移植的副作用多能控制，掉髮也只是暫時的，身體會再生。

幹細胞收集過程如同捐血，經分離機取出並保存。正式移植時，醫療團隊先以高劑量化療清除癌細胞，再將幹細胞回輸體內，過程中，徐小姐雖曾發燒、口腔潰爛，但在團隊細心照護下撐過來。第十四天血球回升，第十八天順利出院。骨髓檢查結果顯示，癌細胞幾乎偵測不到，達到「完全緩解」，目前徐小姐進入維持治療階段，生活幾乎回到從前。

癌症 腫瘤 癌細胞

上一則

7日立冬 補氣未必要吃麻油雞、薑母鴨 中醫推「白蘿蔔」調和脾胃

延伸閱讀

背痛、腰痛一直好不了 小心是退化性脊椎滑脫

背痛、腰痛一直好不了 小心是退化性脊椎滑脫
起床踩地就痛、足跟內側疼痛…足底筋膜炎常見4大症狀

起床踩地就痛、足跟內側疼痛…足底筋膜炎常見4大症狀
Nike新運動鞋 宣稱可提升專注力與腿部力量

Nike新運動鞋 宣稱可提升專注力與腿部力量
養生／早上起床後跳幾下 專家：喚醒大腦與身體

養生／早上起床後跳幾下 專家：喚醒大腦與身體

熱門新聞

資深歌手坣娜本月16日病逝，享年59歲。圖為坣娜接受專訪。聯合報系資料照／記者沈昱嘉攝影

坣娜病逝 醫揭胰臟癌「唯一早期徵兆」：50歲以上要注意

2025-10-30 16:29
台灣一名醫師認為，越南人能維持精實體態，首要關鍵在「原型飲食」。越南民眾示意圖。圖為越南廣富橋村，遊客在晾曬的香簽旁拍照。 (新華社)

越南為何「瘦得出名」 肥胖專科醫師實地觀察關鍵在這2項

2025-10-29 21:06
地瓜葉示意圖。聯合報系資料照片／記者蘇健忠攝影

地瓜葉2吃法是大忌？「這樣吃」助穩血糖、抗發炎又防癌

2025-11-05 13:02
示意圖。（取自123RF）

遠離肺腺癌必吃3大類食物 營養師教你從飲食抗發炎

2025-10-31 17:45
衛福部桃園醫院新陳代謝科主任李瑞祥、護理長羅雪梅表示，日常零食、蜜餞、甜味飲食中的糖分同樣會造成血糖波動，若想解嘴饞，建議可改吃新鮮水果、少量堅果或無熱量蒟蒻等食物。（部桃提供）

上班族沒碰飲料、蛋糕血糖竟爆表 醫揭2習慣恐糖尿病上身

2025-11-04 04:09
台灣每年約有1.7萬人確診大腸癌，且年齡逐漸下降，現在有越來越多2、30歲的年輕人也確診大腸癌。示意圖／Ingimage

他20多歲就確診大腸癌 護理師揭「地雷食物」：絕不吃

2025-10-14 14:32

超人氣

更多 >
柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字
南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...

南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...
中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣
餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它

餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它
歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽

歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽