白內障別等過熟才開刀 長輩看不清、不愛外出是警訊

醫師提醒，「白內障要熟了才能開刀」是過時的觀念，過熟恐會增青光眼、角膜損傷的風險；示意圖。（圖／123RF）

家中長輩常說「看得見」，卻頻頻踩空、看不清字幕，甚至因視線模糊而減少出門與社交。這可能不只是單純的老花或眼睛退化，而有可能是白內障的徵兆。醫師指出，白內障是長輩常見眼疾之一，隨著年齡增長，水晶體混濁會導致視線模糊、畏光、夜間視力變差等。若忽視不治療，不僅影響生活品質，更可能因視線不良增加跌倒和意外風險。

長輩走路踩空 恐是警訊

許多長輩因不願麻煩家人，常隱忍或否認視力問題。事實上，當長輩出現走路踩空，或漸漸不喜歡外出等異常行為時，應警覺這可能是白內障的徵兆。台灣左營大學眼科院長朱書緯提到，除了白內障，黃斑部病變或青光眼也可能導致視力模糊，但以白內障最為普遍。

朱書緯建議，家人應從安全與便利的角度，鼓勵並陪同長輩就診。及早檢查與治療，不僅能恢復清晰視力，也能大幅降低跌倒與意外風險。特別是患有糖尿病 、高血壓 等慢性病族群，更應留意視力變化；建議年過50歲後，每年應接受一次完整的眼科檢查，以防視力產生不可逆的損害。

老化和糖尿病 都會導致

白內障是因為水晶體老化混濁，主要原因是水晶體蛋白質發生病變，或是水份含量改變，常見誘因包括老化、眼睛外傷和內科疾病，尤其是糖尿病或長期使用類固醇藥物的患者，或是過度日曬、紫外線暴露，甚至是基因遺傳和感染等，這些因素皆會導致水晶體混濁，阻礙光線通過，進而導致視力模糊等症狀。

朱書緯說明，白內障的進展通常是慢性的、不痛不癢的，許多人在初期常未察覺異常，只覺得視線模糊、顏色變暗、夜間視力差，隨著病情惡化，看東西會像「霧裡看花」，嚴重時甚至可能導致失明。

朱書緯表示，「白內障要等到熟了才能開刀」是過時的觀念。現今醫療技術進步，只要影響日常生活（如開車、走路、閱讀變得吃力），就應盡早評估接受手術治療。

過熟的白內障會變得非常硬，不僅需要更大的超音波能量移除，可能損傷角膜內皮，還會增加眼壓，引發青光眼或虹彩炎等眼內發炎風險，同時提高手術難度。朱書緯強調，及早治療白內障，才能避免更多風險。

人工水晶體 非愈貴愈好

若希望提升生活便利性，可考慮功能更多元的自費人工水晶體：

延焦段水晶體：能兼顧遠、中距離視力，且夜間視覺品質較佳。

三焦點水晶體：可同時滿足遠、中、近距離的清晰度，大幅減少對眼鏡的依賴，特別適合對視覺品質要求高、生活活躍的患者。

單焦點非球面水晶體：適合經常需要在夜間開車、暗處工作，或需提升視力解析度的患者。

另若患有散光的患者，除功能性選擇，建議同時搭配具散光矯正的水晶體，可提昇術後視覺品質。

朱書緯認為，任何水晶體皆無法完全取代天然水晶體的功能。人工水晶體並不是價錢愈貴的愈好，因水晶體一旦植入眼內，是無法隨意更換的，因此，術前務必充分了解，並與醫師討論生活習慣與視力需求，才能選擇最合適的人工水晶體，確保術後視力達到最佳狀態。

術後視力模糊 雷射改善

朱書緯進一步說明，白內障手術原理是移除混濁的水晶體並植入人工水晶體，因此白內障本身不會復發。然而，部分患者術後數月至數年可能出現後發性白內障，這是因為人工水晶體後方的囊膜細胞增生、混濁，導致視線再度模糊。此情況不必過度擔憂，只需透過雷射治療即可恢復清晰視力。

至於白內障手術的術後照護，重點是按醫囑點藥水，避免揉眼、碰水，也不要劇烈運動或提重物，以降低眼壓和感染風險。多數患者在術後幾天內即可恢復正常生活，視力也會在幾周後穩定。同時，務必定期回診追蹤。朱書緯提醒，若出現眼睛持續疼痛、大量分泌物、視力突然減退或嚴重紅腫等症狀，應立刻就醫。

（本文由「NOW健康」提供）