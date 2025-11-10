免疫失控 紅斑性狼瘡罹癌機率大增 醫談4大預防之道

我的頻道

李樹人
台灣藝人坣娜日前過世的訊息讓大家震驚，她的夫婿薛智偉日前發聲明曝光愛妻死因，指出坣娜於2025年10⽉14⽇下午因肺腺癌離世。坣娜有紅斑性狼瘡病史，之前傳出罹患胰臟癌，但如今證實是肺腺癌，醫師指出，紅斑性狼瘡造成全身慢性發炎，罹癌風險高。

台北榮總婦女醫學部遺傳優生學科主治張家銘在臉畫專頁提出大家的疑問，「 紅斑性狼瘡不是免疫系統太強嗎？那為什麼還會得癌症？」他表示，這個問題說出了紅斑性狼瘡（Systemic Lupus Erythematosus, SLE）最關鍵的矛盾。這不是免疫系統變弱，而是它變得太緊繃、太過頭。就像警察太神經質，把自己人也當敵人打，結果反而讓真正的壞人有機可乘。

張家銘指出，這種「內部打內部」的免疫混亂，會造成慢性發炎、組織損傷、細胞突變長期累積，進一步增加癌症的發生機率。他引用期刊研究，2022年「Frontiers in Oncology」期刊統整了全球將近25萬名SLE患者的資料，發現這群患者的整體癌症風險比一般人高出62%，而因癌症死亡的風險也高出52%。

全身發炎 攻擊多個器官

因此，醫師面對SLE病友時格外謹慎，他表示，自己每次看診、安排檢查時，都特別會去留意患者有無潛藏的癌症徵兆，這些風險不是抽象的數字，而是每一位患者真實需要面對與預防的挑戰。因為SLE不是單一器官，是全身一起發炎，引發癌症風險不只出現在一個器官，而是「全身性」，從血液、肝臟、肺部，到腎臟、子宮頸都有可能。

張家銘提出特別好發SLE病友的癌症：

• 血液腫瘤：像淋巴瘤（風險高出5倍以上）、白血病、多發性骨髓瘤。

• 消化系統：包括肝癌、膽道癌、大腸癌、胰臟癌。

• 泌尿與生殖系統：腎癌、膀胱癌、子宮頸癌，還有比較少人注意到的陰道、外陰癌，風險也明顯升高。

• 其他：皮膚非黑色素癌、甲狀腺癌的風險也都變高。

張家銘指出，紅斑性狼瘡的治療往往需要長期使用免疫抑制劑。像類固醇能減輕免疫攻擊，但長期使用會降低身體辨識癌細胞的能力；而環磷酰胺則會在代謝中產生有毒物質Acrolein，導致DNA損傷。因此，臨床上必須小心拿捏「控制發炎」與「維持免疫監控」之間的平衡。

這也是為什麼近年的治療思維正逐漸轉向「重整免疫」而非「全面壓制」，張家銘舉例，像JAK/STAT抑制劑（Tofacitinib、Baricitinib）、低劑量介白素-2（IL-2）療法與抗B細胞藥物（Belimumab、Rituximab），都是希望讓免疫系統學會區分敵我，恢復自然的耐受力。

降低風險 改變生活習慣

生活上應該怎麼做？張家銘指出，講到癌症，大家心裡都會怕。但怕不是壞事，代表我們有機會可以改變，去預防它發生。這也是他想和大家分享的重點：這些風險不是命中注定，而是可以被「生活習慣」調整的。

一、吃得對很重要：

很多SLE患者會被藥物影響到腸道菌相、消化功能，這時候更要靠飲食來抗發炎。

建議大家多吃抗氧化、抗發炎的食物，像地瓜葉、薑黃、綠茶、深色蔬菜、藍莓。蛋白質可以選擇優質來源，例如豆腐、魚類、蛋白粉。

精製糖、炸物、含酒精的東西就盡量少碰，因為這些會讓身體的發炎指數升高，讓免疫系統更「暴走」。

二、作息規律幫助調整免疫節奏：

紅斑性狼瘡的病人很常有睡眠障礙、疲倦，這會讓身體的自我修復能力下降。

每天固定睡眠時間、起床時間，這些都能幫助免疫系統恢復平衡。

三、情緒管理也是一種治療：

有些人會以為自己情緒波動、焦慮，是「心理太脆弱」，但其實SLE的慢性發炎會影響腦部神經傳導，讓情緒更容易受干擾。所以學習放鬆、呼吸練習、靜坐、冥想，不是「療癒玩具」，而是真正有醫學依據的免疫調節方式。

四、預防性健檢與癌症風險篩查：

像是腹部超音波、肺部X光、婦科抹片、甲狀腺超音波、血液發炎與腫瘤標記（如CRP、CA19-9、CEA）等，都是早期發現的好工具。

身體在發炎，是它在對我們說話。張家銘指出，SLE是一個不容易的病，它不是只有疼痛、皮疹，更是一場長期的身體對話。有時候它在吶喊「我需要休息」、有時候在提醒我們「你太壓抑自己了」。

我們的免疫系統並不是敵人，它只是迷路了，需要被重新引導回健康的方向。

他建議不論是不是SLE病友，這篇研究也給了我們一個大提醒：慢性發炎不處理，長期下來會讓癌症找上門。但我們可以透過飲食、睡眠、情緒、檢查，逐步引導身體恢復平衡。「不是我們要去對抗身體，而是要學會了解並與它合作。」

