假牙、植牙怎麼選？ 看身體狀況、口腔條件與預算3條件

王東美／台大醫院口腔醫學部補綴科主任
牙醫師說，能不能植牙、該不該植牙，視身體狀況、口腔條件與預算而定。(圖／123RF)
社群媒體上的植牙、假牙廣告琳瑯滿目，常讓人霧裡看花。其實，缺牙重建沒有「一種方案打天下」，能不能植牙、該不該植牙，得視身體狀況、口腔條件與預算而定。除了植牙，固定牙橋或活動假牙也是可能選擇。關鍵在於「找出最符合自己的方式」，吃得動、笑得自然，又便於維護。

為何許多人傾向植牙？因為植體等於替缺牙補上「人工牙根」，較穩固且咀嚼力接近真牙，也不必磨損鄰牙，外觀與臉型較能維持。不過植牙是手術，若心血管疾病嚴重、糖尿病控制不佳、正接受癌症治療、長期抽菸，或缺牙區骨頭、牙齦不足，就未必適合；且其費用高、療程時間長，期望過高反而容易失望。此時，妥善設計的傳統假牙，仍可達成「能吃、好清潔」的目標。

植牙並非「少一顆就補一顆」這麼簡單。單顆缺牙可做單顆植牙；局部多顆缺牙，可用二、三支植體支撐牙橋；全口缺牙者，常以四至六支植體固定整排假牙，也能用少量植體做活動假牙，提升穩定度、降低費用。

植牙不是一勞永逸。植體不會蛀牙，但清潔不佳會引發牙齦發炎與齒槽骨流失，造成鬆動；咬合過大，可能讓螺絲鬆脫、瓷裂，甚至植體脫落或斷裂。

無論植牙或假牙，日常保養是關鍵，早晚確實刷牙，搭配牙線或牙間刷，半年定期洗牙與檢查，及早處理牙周問題，才能讓重建用得久、吃得安心。治療前可與醫師討論臨時假牙與試戴流程，確認外觀、發音與咬感，再決定最終設計；治療後務必按時回診，接受專業清潔與調整，問題才能及時改善。

最好的牙永遠是自己的牙。別等壞到不得不重建才行動；當真的需要治療，應與專業醫師充分討論目標、風險與費用，量身訂作最適合的方案，就能找回咀嚼力與自信笑容。

假牙與植牙選擇 取決於3件事 資料來源／王東美
